Тульская команда пенсионеров взяла бронзу на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

В связи с пандемийными ограничениями второй год подряд мероприятие проходило в режиме онлайн, как и отборочные региональные туры. Несмотря на это, их участниками стало рекордное число пенсионеров: за места в финале боролись 10,3 тыс. россиян из 1445 муниципальных образований в 77 регионах РФ – это максимальный охват за все время существования чемпионата. В финал вышли 280 человек, к ним традиционно присоединились соотечественники, проживающие в зарубежных странах: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египте, Латвии, Литве, Польше и Финляндии. Впервые в чемпионате участвовала команда из города Байконур.

Каждый регион представляла команда из четырёх человек: двое мужчин возраста 60+ и двое женщин возраста 55+. Финалисты соревновались в трёх турах: работа на смартфоне; задание по информационной безопасности; работа в поисковой системе Яндекс.

Сильнейшими в командном зачёте стали пенсионеры из Сахалинской области, серебро у Владимирской области, бронза – у Тульской. Победителем среди команд соотечественников стала сборная Республики Беларусь. В личном первенстве в абсолютном зачете победу одержали Сергей Легков (67 лет, г. Южно-Сахалинск Сахалинской области) и Елена Устюжанина (59 лет, г. Сарапул Удмуртской Республики). В конкурсе для зрителей онлайн-трансляции «Виртуальный чемпион», в котором мог принять участие любой желающий, победил Анатолий Жильцов из Екатеринбурга.

«Одна из задач СПР – откликаться на события в стране и мире, помогать старшему поколению жить теми же жизнью, темпами и решениями, – отметил председатель Союза пенсионеров России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. – 2021-й год – год науки и техники, юбилей полёта Юрия Гагарина. Неудивительно, что темой очередного чемпионата стало освоение космоса, а нашим партнёром – МАИ, один из самых технологичных вузов, десятилетиями готовящий элиту для аэрокосмической отрасли. Но чемпионат – это не только IT-мероприятие, но и спортивное, социальное, культурное. Важно, что он охватывает все уровни, от муниципального и регионального до федерального. Именно это позволяет добиться максимальной вовлечённости старшего поколения».

Статс-секретарь, замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов подчеркнул, что финал – это верхушка айсберга, а подводная его часть – тысячи муниципалитетов и десятки тысяч пенсионеров, которые прошли курсы компьютерной грамотности и получили возможность пользоваться смартфонами и планшетами, смогли вовремя записаться в поликлинику и даже сходить в онлайн музей.

«Современные технологии – это инструмент, в основе всего – активная жизненная позиция, уверен г-н Пудов. – Главное, что получают участники чемпионата – заряд бодрости. Его они смогут передать тем пенсионерам, кто только задумывается об освоении компьютера».

Показательно, что за несколько дней до финала Кабинетом министров был утверждён план мероприятий по реализации второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». Основное внимание планируется уделить повышению качества жизни и финансового благополучия пенсионеров, содействию их занятости, росту качества и доступности медицинской помощи. В числе прочего планируется запустить бесплатные курсы компьютерной и финансовой грамотности. На таких занятиях пенсионеров научат пользоваться интернет-ресурсами и расскажут о правилах безопасности при совершении электронных платежей.

Подобные курсы, организованные СПР, действуют при Университетах третьего возраста уже более 12 лет. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, их окончили 42 тыс. человек. Запросы студентов постоянно усложняются. Так, большой популярностью пользуется работа со смартфонами. Согласно статистике мобильных операторов, число пенсионеров, отказывающихся в их пользу от кнопочных телефонов, только в 2020 году выросло на 9%. Сейчас смартфонами пользуется около 20% российских пенсионеров (согласно Mediascope), а среди финалистов Чемпионата – 94%. В этом году на базе СПР работе с ними планируется обучить 2 тыс. человек, и мест меньше, чем желающих.

Работа на смартфоне вошла в программу соревнований. От финалистов требовалось самостоятельно установить ряд приложений и с их помощью купить определить дозировку лекарственных препаратов, применить программу-переводчик для уточнения названия учреждения заграницей, ответить на вопросы по здоровью (для пожилых людей), с помощью QR-кодов найти информацию о соответствующих сайтах, оценить дальность перехода от одной точки в городе до другой, решить кроссворд на тему космоса. А ещё участникам кибер-схватки довелось анализировать почтовые рассылки с целью определить, какие из них являются легитимными; разбираться с темой овершеринга – необдуманного размещения излишней личной информации в соцсетях; бороться с фишингом и вишингом – видами мошенничества, позволяющего красть конфиденциальную информацию у «барсуков» и по телефону.

Многие финалисты отметили необычные «космические» задания: по снимку Земли, сделанному с МКС, определить, что на нем изображено; найти на снимках из космоса дом родителей Гагарина в городе Гагарине; ответить на вопрос, от кого и почему 309-й космонавт мира и 79-й космонавт СССР Талгат Мусабаев получил прозвище «космической няньки». Одно из заданий было практически квестом: в музее С.П. Королева в Москве хранится записка, сделанная великим конструктором и содержащая варианты названия первого космического корабля «Восток». Финалисты должны были найти фотографию этой записки и указать те названия, которые были внесены Сергеем Павловичем в записку как возможные варианты названия корабля: «Восход», «Встречный», «Взлёт», «Восхождение», «Выход».

«Для меня самыми интересными и полезными были задания по информационной безопасности, – говорит Михаил Стройкин (65 лет, с. Приволжское Саратовской области). – То, что нельзя никому давать личную информацию и тем более CVV, вроде бы банальность, но и о ней не все знают, да и мошенники совершенствуются. Лично я с ними столкнулся только один раз. Пришло сообщение, что кто-то перевел мне деньги и просит их вернуть. Я сразу проверил номер в интернете и выяснил, что это мошенники». Интернет – привычная часть жизни Михаила: он давно сделал автоматическими почти все платежи, перестал пользоваться наличными, а на досуге скачивает и слушает аудиокниги.

Его землячка, Елена Акимова (57 лет с. Балтай) в режиме онлайн регулярно проходит профессиональную переподготовку, участвует в обучающих мастер-классах, совещаниях в Zoom и Skype. Большим подспорьем в работе Сеть стала и для воспитателя детского дома Ирины Кайсагалиевой (57 лет, г. Анадырь, Чукотский автономный округ):

«Я подружилась с компьютерами почти сразу после их «выхода в свет». Очень рада, что наша команда смогла принять участие в финале – несмотря на 9-часовую разницу во времени и перебои со связью».

«В современном мире с компьютерами и мобильными гаджетами Интернет – главный помощник, который меняет жизнь к лучшему. Появляются такие возможности, о которых мы и мечтать не могли!» – говорит москвичка Татьяна Загуменнова, которую можно смело назвать одной из самых стильных пенсионерок России. Она не только ведет и продвигает популярный блог в Инстаграме – @tati_zagumennova «Красота в деталях», у которого 13,5 тыс. подписчиков, в том числе из Греции, Таиланда, Ирака, но и учит других. Татьяна создала собственный гайд по набору подписчиков без вложений.

Финал XI чемпионата запомнится участникам и зрителям онлайн трансляции не только интересными заданиями и необычными решениями, но и феерическим космическим шоу, которое провели актриса и телеведущая Илона Броневицкая и актер театр и кино Никита Моисеенко. Одним из самых ярких моментов стал запуск с Ритуальной площади – самого центра МАИ – уникальной модели корабля «Восток». Ее собрали вручную специально для торжественного открытия студенты вуза и школьники, посещающие кружок «Ракетомоделирование». Слова «Ключ, на старт!», – команда для запуска ракеты, ставшая нарицательной после выхода космического корабля с Юрием Гагариным на орбиту – были сигналом к запуску ракеты и началу мероприятия.

Онлайн экскурсия по лабораториям и легендарным объектам МАИ, включая орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз», экспериментальный самолет «Квант» и истребитель МиГ-29; увлекательные рассказы и воспоминания преподавателей МАИ и ветеранов авиаотрасли – все это сделало финал ярким и незабываемым для более 2 тыс. зрителей.

«Первый выход в Сеть вполне можно сравнить с первым выходом в открытый космос, – считает летчик-космонавт, Герой России, выпускник МАИ Фёдор Юрчихин, ставший почетным гостем чемпионата. – Современные российские пенсионеры с их жаждой познания, настойчивостью и интересом к жизни – именно такие. А их лучшие помощники и учителя – внуки, знаю это по своим маме и теще!»