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Медотвод от вакцинации: восемь важных вопросов

Медотвод от вакцинации: восемь важных вопросов

В минздраве Тульской области разъяснили, почему после прививки надо носить маску.

1. Как получить медотвод? Куда обращаться?

Для получения медицинского заключения о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса необходимо обратиться к лечащему врачу.

2. Кто именно принимает решение, можно делать прививку или нет?

Решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент со своим заболеванием.

3. Как определить, есть непереносимость компонента вакцины или нет?

После проведения вакцинации за пациентом ведет наблюдение медицинский работник для исключения аллергических реакций.

4. Почему человек, который всю жизнь страдает от сезонных аллергий, убран из списка тех, кому запрещено вакцинироваться?

Список противопоказаний к вакцинации строго определен и указан в инструкции к вакцине. Сезонная аллергия может стать противопоказанием в период обострения.

5. Почему теперь вакцину можно делать беременным?

В настоящее время беременность исключена из списка противопоказаний к вакцинации, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. В каждом отдельном случае решение о необходимости вакцинации принимает акушер-гинеколог, который ведет беременность.

6. Как выглядит медотвод? Какие сроки принятия решения о предоставлении/непредоставлении медотвода?

Это официальное медицинское заключение, в котором указана причина отвода и срок, на который может быть отложена вакцинация. Заключение выдает врачебная комиссия лечебного учреждения. Получить его можно в день обращения.

7. Если есть общий медотвод от прививок, то нужен ли отдельный медотвод для вакцинации от ковида?

Для решения вопроса о наличии медотвода к проведению вакцинации необходимо посетить лечащего врача.

8. Почему после прививки надо носить маску?

Полноценный ответ на введение вакцины от коронавируса формируется в течение 35-42 дней. Привитый человек может быть потенциальным источником инфекции для окружающих, поэтому и после вакцинации необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Сюжет: Все о вакцинации
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