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Тульский метатель завоевал серебро на первенстве России среди юниоров

Тульский метатель завоевал серебро на первенстве России среди юниоров

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Роман Ряховский установил личный рекорд.

В Уфе завершилось первенство России среди юниоров по легкой атлетике. Воспитанник ДЮСШ г. Советск и СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы Роман Ряховский завоевал серебряную медаль в метании копья. В последней попытке он метнул снаряд на 72 м 50 см, установив личный рекорд и вновь подтвердив норматив мастера спорта России.

Подготовили спортсмена тренеры Константин Ряховский и Андрей Горячих.

На днях стало известно, что международная Федерация легкой атлетики открыла для Ряховского статус с правом участия в международных соревнованиях. В связи с этим в настоящее время оформляются документы для участия Романа в первенстве Европы, которое пройдет с 15 по 18 июля в Таллине.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:23 +3
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