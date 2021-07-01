Тульский метатель завоевал серебро на первенстве России среди юниоров

В Уфе завершилось первенство России среди юниоров по легкой атлетике. Воспитанник ДЮСШ г. Советск и СШОР «Легкая атлетика» г. Тулы Роман Ряховский завоевал серебряную медаль в метании копья. В последней попытке он метнул снаряд на 72 м 50 см, установив личный рекорд и вновь подтвердив норматив мастера спорта России.

Подготовили спортсмена тренеры Константин Ряховский и Андрей Горячих.

На днях стало известно, что международная Федерация легкой атлетики открыла для Ряховского статус с правом участия в международных соревнованиях. В связи с этим в настоящее время оформляются документы для участия Романа в первенстве Европы, которое пройдет с 15 по 18 июля в Таллине.