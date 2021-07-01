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Два кофе по цене одного приготовят тульским клиентам Tele2 в известной кофейне

Два кофе по цене одного приготовят тульским клиентам Tele2 в известной кофейне

Этим летом партнером оператора вновь стала сеть кофеен BARY | БАРИ.

В Туле точки сети открыты в семи удобных локациях: на набережной, а также на центральных и самых проходимых улицах.

По промокоду из приложения «Мой Tele2» или с сайта оператора посетителям приготовят два кофе по цене одного. В меню доступны варианты по проверенным рецептам: эспрессо, американо, капучино и латте любого объема. Уникальная система обжарки кофейных зерен позволяет добиться особенного вкуса, который оценят гурманы.

Предложение подойдет всем, кто предпочитает взять кофе с собой и прогуляться по знаковым тульским местам, а также устроит любителей семейных и дружеских встреч в кафе. Уютная атмосфера заведений позволит приятно отдохнуть в любой компании.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Помимо региональных предложений клиентам доступны промокоды от федеральных компаний – на обучение, шопинг, развлечения.

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