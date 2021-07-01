Лекарства с доставкой на дом: в Туле открылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

В Туле открылась первая хаб-аптека под брендом СБЕР ЕАПТЕКА. Это не просто аптечный пункт: на 614 кв. м расположился торговый зал и 380 кв. м склада с более 16 000 товаров. На складе формируются онлайн-заказы, которые можно получить как в торговом зале, так и с доставкой на дом.

В торговом зале хаба покупатели могут приобрести не только лекарства и витамины, но и товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СБЕР ЕАПТЕКА – новое слово в медицинской экосистеме, в которой человек после посещения врача не должен идти в аптеку. Достаточно заказать необходимые препараты через приложение, и спустя пару часов курьер доставит их домой. Услуга доставки предоставляется бесплатно.

Автоматизацией складов уже пять лет занимается команда сильнейших разработчиков, и результаты налицо: сейчас СБЕР ЕАПТЕКА – один из самых современных и удобных онлайн-аптек в стране. Пользоваться приложением могут люди с ограниченными возможностями здоровья: для них разработаны звуковые кнопки и увеличенный шрифт. Также каждый клиент может воспользоваться услугой онлайн-консультации с фармацевтом.

Виктор Науменко, заместитель управляющего Тульским отделением ПАО «Сбербанк»:

Виктор Науменко – Появление СБЕР ЕАПТЕКИ на рынке помогает решить важные жизненные вопросы. Болеющему человеку больше не нужно идти в аптеку, наш сервис предлагает доставку безрецептурных лекарств на дом. Долго ждать не придется: срочные заказы обслуживаются в течение одного-двух часов. СБЕР ЕАПТЕКА – сейчас единственный сервис в Тульской области, который оказывает такие услуги. СБЕР теперь больше, чем банк. Мы стараемся решить все проблемы, с которыми наши клиенты сталкиваются в жизни. И конечно, сфера здоровья – ключевая для всех людей. Мы хотим быть ближе к клиенту, расширять наши возможности и быть полезными людям.

Владимир Захаров, заместитель министра здравоохранения Тульской области в сфере цифровизации:

Владимир Захаров – Команда Сбера постоянно реализует новые цифровые инициативы. Все они направлены на то, чтобы клиентам банка, нашим жителям было проще и быстрее получить доступ к необходимым сервисам и услугам. Аналогичные задачи стоят и перед системой здравоохранения. Пациенты должны тратить минимум времени на запись к врачу, получение справки или рецепта. А в условиях сегодняшней эпидобстановки — как можно реже посещать поликлинику и получать большинство услуг из дома, онлайн. Открытие хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Туле — это важный шаг на пути к цифровизации социальных услуг. Благодаря большому ассортименту, выстроенной логистической цепи и открытию нового хаба компания СБЕР ЕАПТЕКА позволит ускорить получение лекарств жителями Тулы. А удаленный заказ препаратов и доставка на дом помогут уменьшить количество контактов и снизить риски распространения коронавируса.

Анастасия Морозова, директор Среднерусского региона компании СБЕР ЕАПТЕКА:

Анастасия Морозова – Мы представлены в 69 регионах нашей страны, от центральной и западной части нашей страны до Сибири. Под брендом СБЕР ЕАПТЕКА открыто более 150 аптек и более 1000 пунктов выдачи. Мы входим в топ-3 онлайн-аптек, а сайтом воспользовались более 23 миллионов покупателей. В Тульской области мы представлены с 2018 года нашими партнерами по франчайзингу. Это 37 аптек, которые работают как пункты выдачи. Открытие хаба позволит жителям Тульской области еще быстрее получать редкие препараты. Также мы планируем открыть более 100 пунктов самовывоза. Возможность пользоваться сервисом СБЕР ЕАПТЕКА будет у всех жителей Тульской области.

На открытии был оформлен благотворительный заказ для подопечных фонда «Не молчи!», который содействует социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и оказывает поддержку их семьям.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Калинина, 114.

eapteka.ru

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в более чем 70 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей.

СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом