В Суворове внедорожник влетел в столб: пострадала годовалая девочка

Накануне утром на ул. Строителей в Суворове Тульской области произошло ДТП. Внедорожник Suzuki Jimny съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

«Пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Suzuki, девочка 2020 года рождения, она госпитализирована. В момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве», — сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что во время движения 33-летняя женщина – водитель внедорожника не выбрала безопасную скорость.