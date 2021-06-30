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В Суворове внедорожник влетел в столб: пострадала годовалая девочка

В Суворове внедорожник влетел в столб: пострадала годовалая девочка

Ребенок госпитализирован.

Накануне утром на ул. Строителей в Суворове Тульской области произошло ДТП. Внедорожник Suzuki Jimny съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.
 
«Пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Suzuki, девочка 2020 года рождения, она госпитализирована. В момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что во время движения 33-летняя женщина – водитель внедорожника не выбрала безопасную скорость.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:28 +3
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Место
Тульская областьСуворов
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