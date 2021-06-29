Туляки могут вернуть деньги за отдых детей

Фото: пресс-служба регионального правительства.

Вчера, 28 июня, в ходе оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил о том, что в детских оздоровительных лагерях завершилась первая смена, и спросил о возврате родителям части средств, потраченных на приобретение путевок.

Министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что получение федерального кешбэка за путевки, приобретенные после 25 мая, возможно через соответствующий раздел на сайте оздоровительной базы на карту «Мир».

Те, кто приобрел путевки раньше этого срока, направляют заявление на возврат, договор и документы, подтверждающие оплату, через сайт госуслуг. Возврат 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей, делается в течение 15 рабочих дней. Заявки принимаются до 20 октября.

Дополнительно те, кто до 1 марта подал заявку на возмещение средств в администрации муниципальных образований, могут претендовать на региональную выплату. Она составит разницу после получения федеральной компенсации.

Сотрудники минтруда проконсультируют жителей по всем возникающим вопросам по телефону 8 (4872) 24-51-99.

В ходе оперативного совещания министр доложил, что в первую летнюю смену детей принимали 17 санаториев и загородных лагерей. Всего в них отдохнули 2864 ребенка. Согласно санитарным требованиям лагеря были заполнены на 75%.

В первую смену работало 378 пришкольных лагерей с участием 27 388 школьников и 39 лагерей труда и отдыха с участием 630 подростков. 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 12 муниципальных образований области направлены на отдых в Евпаторию. Также малые формы досуга уже предоставлены более чем 120 000 детей.

По словам Андрея Филиппова, первая смена прошла в плановом режиме, массовых заболеваний и чрезвычайных ситуаций не допущено, лагеря работали в штатном режиме. Замечания, возникшие по пансионату «Велегож», устранены. Лагерь принят муниципальной комиссией с участием представителей контрольно-надзорных органов, а также сотрудников минтруда.