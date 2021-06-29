Жители Зеленстроя выступили против строительства жилого комплекса в Крутоовражном проезде
Они написали коллективное обращение губернатору.
28 июня на еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Пришло коллективное обращение от жителей домов по улице Генерала Маргелова Тулы. Они не согласны с планами по строительству жилого комплекса на Крутоовражном проезде, так как это создаст дополнительные транспортные проблемы.
Губернатор подчеркнул, что до принятия решения о строительстве обращал внимание городской администрации на необходимость создания дополнительной транспортной инфраструктуры.
Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев доложил, что вопрос строительства ЖК был одобрен на заседании градостроительно-земельного совета 18 июня.
Планируется строительство девяти 25-этажных жилых домов, а также двух детских садов, школы, поликлиники, подземных паркингов, объектов инженерного обеспечения.
За счет собственных средств застройщик построит автомобильную дорогу от улицы Генерала Маргелова до Калужского шоссе, а также проведет реконструкцию Крутоовражного проезда.
Это существенно разгрузит выезд из микрорайона на проспект Ленина.
Михаил Пантелеев отметил, что в этом микрорайоне уже возведены многоэтажные жилые дома и строительство нового ЖК будет вестись в развитие существующей застройки.
Кроме того, застройщик взял на себя обязательства на безвозмездной основе передать в собственность Тульской области земельный участок для размещения поликлиники. А в муниципальную собственность города Тулы – земельные участки для строительства двух детских садов и школы.
Губернатор подчеркнул, что если бы жителям заранее всё подробно объяснили, у них возникло бы меньше вопросов.
Первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что с активными жителями улицы Ген. Маргелова проведут встречу, на которой им будут даны все пояснения.
Он также подчеркнул, что жилой комплекс планируется подключить к центральным сетям водоотведения. При этом с учетом действующих нормативов для сбора дополнительных ливневых стоков планируется строительство очистных сооружений. Оно будет вестись с соблюдением экологических и природоохранных требований законодательства.