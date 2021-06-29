Жители Зеленстроя выступили против строительства жилого комплекса в Крутоовражном проезде

28 июня на еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Пришло коллективное обращение от жителей домов по улице Генерала Маргелова Тулы. Они не согласны с планами по строительству жилого комплекса на Крутоовражном проезде, так как это создаст дополнительные транспортные проблемы.



Губернатор подчеркнул, что до принятия решения о строительстве обращал внимание городской администрации на необходимость создания дополнительной транспортной инфраструктуры.



Министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев доложил, что вопрос строительства ЖК был одобрен на заседании градостроительно-земельного совета 18 июня.



Планируется строительство девяти 25-этажных жилых домов, а также двух детских садов, школы, поликлиники, подземных паркингов, объектов инженерного обеспечения.



За счет собственных средств застройщик построит автомобильную дорогу от улицы Генерала Маргелова до Калужского шоссе, а также проведет реконструкцию Крутоовражного проезда.

Это существенно разгрузит выезд из микрорайона на проспект Ленина.

Михаил Пантелеев отметил, что в этом микрорайоне уже возведены многоэтажные жилые дома и строительство нового ЖК будет вестись в развитие существующей застройки.



Кроме того, застройщик взял на себя обязательства на безвозмездной основе передать в собственность Тульской области земельный участок для размещения поликлиники. А в муниципальную собственность города Тулы – земельные участки для строительства двух детских садов и школы.



Губернатор подчеркнул, что если бы жителям заранее всё подробно объяснили, у них возникло бы меньше вопросов.



Первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что с активными жителями улицы Ген. Маргелова проведут встречу, на которой им будут даны все пояснения.



Он также подчеркнул, что жилой комплекс планируется подключить к центральным сетям водоотведения. При этом с учетом действующих нормативов для сбора дополнительных ливневых стоков планируется строительство очистных сооружений. Оно будет вестись с соблюдением экологических и природоохранных требований законодательства.