В Тульской области коммунальные платежи подорожают на 3,8%

1 июля – дата ежегодного повышения платы за коммунальные услуги по всей России. Для Тульской области средний индекс платы жителей по всему набору коммунальных услуг составит 3,8%, что ниже предельного индекса (4,1%), установленного для нашего региона Правительством РФ.

– Пересмотр тарифов на коммунальные услуги связан с повышением стоимости топливно-энергетических ресурсов, ежегодной индексацией зарплаты работников коммунальной сферы, снижением объемов поставляемых ресурсов, реализацией инвестиционных программ, – пояснил Дмитрий Васин.

Стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов во второй половине 2021 года повысится в среднем на 0,4% и будет действовать до 1 июля 2022 года.

Тарифы на электрическую энергию и природный газ устанавливаются едиными по региону. С 1 июля их индексация составит:

на электроэнергию – 5%;

на природный газ – 3%.

Именно эти два вида ресурса, по словам руководителя комитета по тарифам, влияют на формирование платы по остальным коммунальным услугам:

– Большое влияние на тарифы оказывает оптовая цена на газ и электроэнергию. Например, в отоплении половина стоимости – это газ. Плюс реализация инвестиционных программ компаний, – пояснил Дмитрий Васин.

Тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение устанавливаются для каждого предприятия на экономически обоснованном уровне исходя из себестоимости услуги. С 1 июля размер платы за тепловую энергию (горячую воду и отопление) изменится на 3,8% в среднем по региону.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля проиндексированы на 4,6% и 3,2% соответственно.

– При рассмотрении заявок на повышение тарифов нам удалось сэкономить для потребителей 7,2 млрд рублей, – рассказал Дмитрий Васин. – Наши специалисты оценивают тарифные заявки каждой организации и все экономически необоснованные расходы или необоснованную прибыль оттуда исключают. Ресурсоснабжающая организация в подтверждение предлагаемого ею тарифа рассчитывает, сколько, например, котельная должна потребить газа и электричества, воды, химреагентов, чтобы оказать качественные услуги. Наши эксперты при проверке представленных документов пересчитывают по каждому котлу, исходя из его технических характеристик, сколько газа нужно для него потратить на выработку 1 Гкал тепла. Если есть неточности, то поправляют и в экспертном заключении указывают величину, которая является экономически необоснованной. Также мы не включаем в тариф сверхнормативные потери, даже если, например, оборудование котельной изношено. Благодаря такому подходу, когда утверждаются тарифы, мы уверены, что они соответствуют действующему законодательству и методикам и что предприятия не будут брать с потребителей лишнее.

Напомним: согласно региональному законодательству жители Тульской области могут получить субсидию в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе семьи. Для расчета и назначения выплаты необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Тульской области.