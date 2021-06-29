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Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 6 пациентов

Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 6 пациентов

За сутки подтвердились еще 154 случая заражения.

За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 

В Тульской области за сутки подтвердились 154 случая ковида, шесть пациентов скончались. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 42 612 жителей Тульской области, 39 242 вылечились, 2208 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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