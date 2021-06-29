Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 6 пациентов
За сутки подтвердились еще 154 случая заражения.
За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
В Тульской области за сутки подтвердились 154 случая ковида, шесть пациентов скончались. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 42 612 жителей Тульской области, 39 242 вылечились, 2208 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 16:26, 43 5078 -7
вчера, в 16:03, 64 1899 -22
Губернатор об ужесточении противоковидных мер: «Всё зависит от ситуации, которая будет развиваться на этой неделе»
вчера, в 15:41, 78 4241 -38
вчера, в 13:20, 60 1502 -5
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