Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 6 пациентов

За сутки подтвердились еще 154 случая заражения.

За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

В Тульской области за сутки подтвердились 154 случая ковида, шесть пациентов скончались. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 42 612 жителей Тульской области, 39 242 вылечились, 2208 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая: