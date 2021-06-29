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В Туле полицейские нашли двух пропавших детей

В Туле полицейские нашли двух пропавших детей

11-летнего мальчика и его 7-летнюю сестру обнаружили поздно ночью.

Накануне вечером к зареченским полицейским обратилась жительница одного из домов по ул. Октябрьской. Женщина заявила, что пропали ее 11-летний сын и 7-летняя дочь. Дети ушли из дома около полудня и не выходили на связь.
 
На поиски мальчика и девочки ориентировали всех полицейских города. Стражи порядка проверяли скверы, парки, магазины, подъезды и другие места, где могли находиться дети.
 
«Также сотрудники полиции изучили круг знакомых и друзей пропавших детей и их родителей. Эта версия дала положительный результат. Мальчика и его сестру обнаружили на улице Пирогова. Предположительно, пока находившаяся в квартире мать детей отдыхала, они решили самостоятельно пойти в гости к родственникам. Дойдя до известного им адреса, они не застали родню дома, поэтому стали ожидать во дворе. Там их и нашли полицейские», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось, угроз их жизни и здоровью нет. Полицией проводятся мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:54 +5
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