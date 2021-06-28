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Разыскивается туляк, выигравший в лотерею 8,5 млн рублей

Разыскивается туляк, выигравший в лотерею 8,5 млн рублей

Победитель пока не обратился за выигрышем.

28 июня в одном из тиражей государственной лотереи «Рапидо» был разыгран суперприз в размере 8 514 639 руб. Победителем стал туляк, однако он пока не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет на сайте «Столото».

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Счастливчик из Тулы отметил 10, 18, 2, 16, 9, 14, 12, 19 в первом поле билета и 3 — во втором, благодаря чему и стал миллионером.

Победителя ждут в лотерейном центре в Москве.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:36 +4
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