В Кимовске суд вынес приговор матери погибших на пожаре детей

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Кимовский городской суд вынес приговор 34-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Речь идет о пожаре, на котором погибли двое детей.

Суд установил, что 25 апреля женщина ушла ночью из дома, оставив своих детей — мальчиков 4 и 6 лет — одних. Пока ее не было, случился пожар. Дети скончались от отравления угарным газом.

Следственный комитет в кратчайшие сроки завершил расследование уголовного дела. Согласно заключению комиссии экспертов, причиной возникновения пожара стало загорание горючих материалов от источника открытого огня, предположительно — пламени зажигалки.

Очаг возгорания находился у детской кроватки.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и подтвердила, что зажигалка, обнаруженная после пожара на полу, находилась на шкафу в тот момент, когда она уходила из дома.

– Покинув квартиру, женщина заведомо знала об опасности оставления малолетних сыновей одних на длительное время без присмотра, не предвидела возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти в результате пожара. Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, в силу своего возраста и имеющегося жизненного опыта, гражданка должна была и могла предвидеть наступление общественно опасных последствий, — установили в суде.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

До вступления приговора в законную силу избранная осужденной мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена прежней.