В Кимовске суд вынес приговор матери погибших на пожаре детей
Напомним, трагедия случилась в апреле 2021 года.
Кимовский городской суд вынес приговор 34-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Речь идет о пожаре, на котором погибли двое детей.
Суд установил, что 25 апреля женщина ушла ночью из дома, оставив своих детей — мальчиков 4 и 6 лет — одних. Пока ее не было, случился пожар. Дети скончались от отравления угарным газом.
Следственный комитет в кратчайшие сроки завершил расследование уголовного дела. Согласно заключению комиссии экспертов, причиной возникновения пожара стало загорание горючих материалов от источника открытого огня, предположительно — пламени зажигалки.
Очаг возгорания находился у детской кроватки.
До вступления приговора в законную силу избранная осужденной мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена прежней.