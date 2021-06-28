Куда тулякам пожаловаться, если УК не дезинфицирует подъезды?
Обработка должна проводиться не менее двух раз в неделю.
Если в многоквартирных домах не обрабатывают места общего пользования, жители могут обратиться в свою управляющую организацию или пожаловаться в ЕДДС Тулы по телефонам
Администрация Тулы сообщает, что обработка мест общего пользования в МКД должна проводиться не менее двух раз в неделю. С графиками проводимых работ можно ознакомиться в городской Единой дежурно-диспетчерской службе, на официальных сайтах управляющих организаций или на информационных стендах домов.
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