Куда тулякам пожаловаться, если УК не дезинфицирует подъезды?

Обработка должна проводиться не менее двух раз в неделю.

Если в многоквартирных домах не обрабатывают места общего пользования, жители могут обратиться в свою управляющую организацию или пожаловаться в ЕДДС Тулы по телефонам 8 (4872) 47-20-34 , 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона), а также в Государственную жилищную инспекцию — 8 (4872) 25-51-60 .

Администрация Тулы сообщает, что обработка мест общего пользования в МКД должна проводиться не менее двух раз в неделю. С графиками проводимых работ можно ознакомиться в городской Единой дежурно-диспетчерской службе, на официальных сайтах управляющих организаций или на информационных стендах домов.