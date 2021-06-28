В Туле ТЦ «Гостиный двор» возобновил работу
Все коронавирусные нарушения устранены.
Торговый центр «Гостиный двор» возобновил работу. Напомним, ранее Роспотребнадзор закрыл ТЦ за нарушения антиковидных мер.
Как рассказали Myslo в региональном Роспотребнадзоре, в пятницу решением Центрального районного суда деятельность ТЦ была приостановлена на 30 суток. Однако все нарушения были оперативно устранены.
«Гостиный двор» обратился в суд с просьбой о досрочном прекращении запрета деятельности в связи с устранением всех недостатков. Заявление было удовлетворено.
Торговый центр работает в штатном режиме.
сегодня, в 13:20, 49 616 -1
сегодня, в 12:20, 22 800 0
сегодня, в 11:19, 51 2951 0
сегодня, в 09:58, 12 552 2
Другие статьи по темам
Место