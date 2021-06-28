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В Туле ТЦ «Гостиный двор» возобновил работу

В Туле ТЦ «Гостиный двор» возобновил работу

Все коронавирусные нарушения устранены.

Торговый центр «Гостиный двор» возобновил работу. Напомним, ранее Роспотребнадзор закрыл ТЦ за нарушения антиковидных мер.

Как рассказали Myslo в региональном Роспотребнадзоре, в пятницу решением Центрального районного суда деятельность ТЦ была приостановлена на 30 суток. Однако все нарушения были оперативно устранены.

«Гостиный двор» обратился в суд с просьбой о досрочном прекращении запрета деятельности в связи с устранением всех недостатков. Заявление было удовлетворено.

Торговый центр работает в штатном режиме.

Сюжет: Коронавирус
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