Фото из архива Myslo.
Динамика распространения ковида в Тульской области: актуальные графики
С начала июня суточное число заболевших увеличилось почти в три раза.
В Тульской области с 10 июня стабильно растет заболеваемость коронавирусом. На данный момент пиковый показатель — 147 случаев — зарегистрирован сегодня, 27 июня.
Такое число заболевших последний раз в регионе регистрировалось в октябре-ноябре 2020 года.
Напомним, в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.
В связи с этим скорректирован указ № 62, на основании которого отменены все массовые мероприятия. Также ввели новые рекомендации.
Кроме того, в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
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