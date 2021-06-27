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Динамика распространения ковида в Тульской области: актуальные графики
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения ковида в Тульской области: актуальные графики

С начала июня суточное число заболевших увеличилось почти в три раза.

В Тульской области с 10 июня стабильно растет заболеваемость коронавирусом. На данный момент пиковый показатель — 147 случаев — зарегистрирован сегодня, 27 июня.

Такое число заболевших последний раз в регионе регистрировалось в октябре-ноябре 2020 года.

Напомним, в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, в том числе наблюдаются новые, более агрессивные штаммы инфекции.

В связи с этим скорректирован указ № 62, на основании которого отменены все массовые мероприятия. Также ввели новые рекомендации.

Кроме того, в Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Сюжет: Коронавирус
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