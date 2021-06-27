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Как будет выглядеть транспортная развязка на ул. Ложевой: схема

Как будет выглядеть транспортная развязка на ул. Ложевой: схема

Администрация Тулы ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по строительству третьей очереди Восточного обвода.

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Согласно документации, на указанные работы выделено 81 058 085,00 рублей из бюджета МО город Тула.

Подрядчик должен разработать «оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения строительства участка автомобильной дороги (Восточного обхода) на участке от пересечения с ул. Ложевая и ул. Металлургов, далее вдоль ул. 1-я Песчаная и ул. Комбайновая до ул. Кутузова в зоне пересечения с ул. Бондаренко».

Работы должны быть выполнены за 270 календарных дней.

Среди документации есть схема транспортной развязки:

А вот так всё будет выглядеть:

Напомним, III очередь Восточного обвода будет построена в 2023—2024 годах. Протяженность объекта по плану составит 1,5 км. Путепровод соединит ул. Ложевую с ул. Кутузова через ул. Песчаную.

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сегодня, в 17:14 0
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