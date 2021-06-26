Тульские мастера отчеканят паМятные рубли для артистов «Дикой Мяты»

Это станет подарком для артистов, которые выступят на «Дикой Мяте-2022» за символическую плату в 1 рубль.

Эстафету добра от Федора Фомина, который первым разместил это предложение организаторам фестиваля, уже подхватили IOWA, The Hatters, Trio Mandili, «Папин Олимпос», Wildways, «Карелия», «Тараканы!», Зоя, «Нагуаль», «Радар», «кис-кис», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweet PAD, Нуки, «Операция Пластилин», «Петля Пристрастия», «Ронин», «Кирпичи», «Гудтаймс» и «Дети Picasso».

На днях Роберт Иванов визуализировал идею Федора Фомина — 1 фестивальный рубль.?

25 июня Андрей Клюкин сообщил команде, что паМятный 1 рубль будут чеканить тульские мастера!

«Мы хотим каждому артисту, который выступит на «Дикой Мяте-2022» за эту символическую плату в поддержку фестиваля, подарить на память эксклюзивную монету, в которой — вся благодарность и душа команды фестиваля», – говорится в официальной аккаунте фестиваля в Инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось, что на расчетный счет «Дикой Мяты» поступили деньги из внебюджетных источников, которые позволят покрыть весомую часть убытков, составивших 96 млн рублей.

«Дикой Мяте – 2022» — быть!» – пишут организаторы фестиваля и даже называют конкретные даты – 17-19 июня 2022 года.