В Туле за нарушения противоковидных мер могут закрыть гипермаркет «Глобус»

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверяет, как объекты продовольственной торговли и организации общественного питания соблюдают санитарные нормы.

Так, по итогам проверки гипермакета «Глобус» составлен протокол по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы направлены в суд для принятия решения.