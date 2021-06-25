Фото: https://vk.com/tula_nasha.
В Туле за нарушения противоковидных мер могут закрыть гипермаркет «Глобус»
Судьбу торговой точки определит суд.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверяет, как объекты продовольственной торговли и организации общественного питания соблюдают санитарные нормы.
Так, по итогам проверки гипермакета «Глобус» составлен протокол по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы направлены в суд для принятия решения.
Напомним, ранее Роспотребнадзор опечатал торговый центр «Гостиный двор» за несоблюдение противоковидных мер.
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