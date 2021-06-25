Как будут вручать аттестаты тульским школьникам?

– Определено, что такие выпускные мероприятия могут быть проведены только на территории образовательных организаций без выхода на общественные пространства с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и при заполняемости помещений, в которых они проводятся, не более чем на 50%.

Такие выпускные мероприятия будут проходить в наших школах и колледжах в период до 9 июля. Школа самостоятельно определяет день проведения выпускного — это зависит от того, когда школа уже готова выдать аттестаты. В этом году для получения аттестата необходимо ЕГЭ по русскому языку, а для выдачи медальных аттестатов необходимо дождаться результатов по профильным предметам и убедиться, что ребенок получил не менее 70 баллов и подтвердил таким образом свое право быть медалистом.

Педагоги, родители, которые сделали вакцину от коронавирусной инфекции, могут быть приглашены сверху тех разрешенных 50%. Призываю всех туляков, всё педагогическое и родительское сообщество позаботиться всем вместе о здоровье, благополучии друг друга, пойти и сделать прививку.