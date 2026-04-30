Фото предоставлены местными жителями

В редакцию MySlo поступило обращение от жителей улицы Коксовой в Пролетарском районе. Небольшая улица частного сектора, где проживает около двух десятков семей, оказалась в ситуации, которую сами жители называют «затянувшейся бытовой безысходностью». Люди просят обратить внимание сразу на две проблемы — отсутствие контейнерной площадки для мусора и неудовлетворительное состояние дороги.

По словам жителей, вопрос с вывозом мусора остаётся нерешённым уже не первый год. Контейнерной площадки на улице нет, а в качестве объяснения людям неоднократно озвучивали одну и ту же причину — отсутствие подходящего места.

— Нам говорят, что контейнеры поставить негде. Но мусор-то от этого не исчезает, — рассказывает Ольга А. — Люди вынуждены складывать пакеты там, где получится. Потом всё это растаскивают собаки. Улица постоянно в мусоре, особенно в тёплое время года.

По словам туляков, стихийные «точки сбора» мусора появляются регулярно, и ситуация повторяется практически каждый день.

— Это не просто про внешний вид. Это вопрос санитарии. Летом запах, насекомые, всё разлетается по участкам, — добавляет жительница.

При этом люди подчёркивают: они не требуют ничего сверхъестественного — лишь организованную площадку с контейнерами, как это сделано на соседних улицах.

Вторая проблема, о которой говорят жители ул. Коксовой, — состояние дороги:

— У нас дети не могут просто выйти и покататься на велосипедах. Это небезопасно — ямы и сплошные неровности. С коляской пройти — отдельная история. В 2022 году нам уже посыпали дорогу асфальтовой крошкой. Сначала стало лучше, но очень быстро всё вернулось в прежнее состояние. А сейчас от этого «ремонта» ничего не осталось.

В период дождей дорога превращается в размытую полосу с лужами, а в сухую погоду — в пыльную и неровную поверхность.

— Мы не просим капитального ремонта. Но можно хотя бы подсыпать дорогу и выровнять ее, чтобы можно было нормально ходить. Детям негде спокойно поиграть — всё время нужно следить, чтобы не упали в яму, — жалуются люди.

Обращения в различные инстанции, как утверждают жители, направлялись не раз, однако ощутимых изменений пока не произошло.