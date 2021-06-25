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В Центральном парке Тулы военные продезинфицировали детские и спортивные площадки

В Центральном парке Тулы военные продезинфицировали детские и спортивные площадки

Обработкой занимаются военные 106-й дивизии ВДВ, а также Управление противопожарной службы и Центр гражданской защиты и спасательных работ города.

В Центральном парке Тулы военные продезинфицировали детские и спортивные площадки, арт-объекты. В целях профилактики их обрабатывают специальным хлорированным раствором. Работы проводятся по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Для обеззараживания объектов использовался мобильный комплекс спецобработки.
 
Как сообщила Myslo специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, только в Центральном парке военные обработали порядка 20 плоскостных площадок. На обработку одной в среднем уходит около 10 минут в зависимости от ее размера, используется около 300 литров раствора.
 
Такие же работы проведены и в других тульских парках.
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