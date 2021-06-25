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В Туле на Московском вокзале открылся пункт вакцинации

В Туле на Московском вокзале открылся пункт вакцинации

Cделать прививку здесь можно без предварительной записи с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Пункт вакцинации находится возле касс дальнего следования. Помещение предоставлено администрацией вокзала. В нем проведены перепланировка и косметический ремонт.

Пункт оснащен необходимым оборудованием для хранения вакцины и проведения вакцинации. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет температуру и давление.

Второй компонент вакцины можно получить на 21-й день здесь же либо в любом другом пункте вакцинации.

Сюжет: Коронавирус
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Место
Московский вокзалТула
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