В Туле на Московском вокзале открылся пункт вакцинации

Cделать прививку здесь можно без предварительной записи с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Пункт вакцинации находится возле касс дальнего следования. Помещение предоставлено администрацией вокзала. В нем проведены перепланировка и косметический ремонт. Пункт оснащен необходимым оборудованием для хранения вакцины и проведения вакцинации. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет температуру и давление. Второй компонент вакцины можно получить на 21-й день здесь же либо в любом другом пункте вакцинации.