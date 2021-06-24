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В Туле изменится схема движения автобуса №27

В Туле изменится схема движения автобуса №27

Теперь он будет доезжать до городской больницы № 3.

Губернатор Алексей Дюмин провел «Час контроля», на котором с участием жителей были рассмотрены вопросы транспортного обслуживания.

На совещании обсудили обращения о создании дополнительных автобусных маршрутов и остановок в Туле и других районах области. Эти вопросы отработаны министерством транспорта и дорожного хозяйства, администрациями муниципалитетов. В частности, до 15 августа восстановят маршрут «Теплое – Тула», он будет льготным.

В Большой Туле с 24 июня изменится схема движения по маршруту № 27: теперь автобус будет доезжать  до городской больницы № 3.

С 1 августа регулярное автобусное сообщение будет организовано для жителей деревни Демидовка.

Несколько обращений касались состояния остановочных пунктов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник доложил, что в 2021 году на региональных и межмуниципальных дорогах заменят 156 остановочных павильонов и установят 69 новых.

Житель Воловского района рассказал губернатору о сложностях доезда до Ефремовской районной больницы на обследование. Главный врач Вячеслав Голубенко проинформировал, что организован подвоз пациентов из Каменского, Воловского и Куркинского районов до больницы и обратно.

Министр здравоохранения Алексей Эрк доложил об организации работы по доставке жителей отдаленных территорий в районные больницы. Совместно с муниципалитетами и министерством транспорта и дорожного хозяйства отрабатывается открытие новых маршрутов в семи населенных пунктах и изменение движения транспорта к 35 деревням и селам. Сейчас пациентов подвозят транспортом больниц, а жителей старше 65 лет доставляет служба социального обслуживания по заявкам врачей. В 2021 году парк автомобилей районных медицинских учреждений будет пополнен.

Алексей Дюмин также рассмотрел обращение о реконструкции дороги в Ефремовском районе. Заявительница пожаловалась на недостаточно активную работу на объекте, неубранные спиленные деревья. Представитель подрядчика заверил, что до конца недели уберут порубочные остатки, а до 1 августа ликвидируют отставание в графике работ.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:20 +1
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