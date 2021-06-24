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Трое тульских самбистов завоевали золото на летней Спартакиаде молодежи России

Трое тульских самбистов завоевали золото на летней Спартакиаде молодежи России

Поздравляем наших ребят!

В Казани прошел финал V летней Спартакиады молодежи России по самбо. В ней приняли участие более 140 спортсменов. Тульскую область представили трое спортсменов.

По итогам турнира все наши самбисты завоевали золотые медали. Так, Елена Алленова стала лучшей в весовой категории 80 кг, Владимир Петров занял первое место в весовой категории 64 кг, Глеб Петров — в весовой категории 58 кг.

Тренеры наших спортсменов — В. П. Варфоломеев, И. П. Афонина, П. С. Копейкин, С. В. Самборский.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:40 +5
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