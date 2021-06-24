Трое тульских самбистов завоевали золото на летней Спартакиаде молодежи России
Поздравляем наших ребят!
В Казани прошел финал V летней Спартакиады молодежи России по самбо. В ней приняли участие более 140 спортсменов. Тульскую область представили трое спортсменов.
По итогам турнира все наши самбисты завоевали золотые медали. Так, Елена Алленова стала лучшей в весовой категории 80 кг, Владимир Петров занял первое место в весовой категории 64 кг, Глеб Петров — в весовой категории 58 кг.
Тренеры наших спортсменов —