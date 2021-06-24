Трое тульских самбистов завоевали золото на летней Спартакиаде молодежи России

В Казани прошел финал V летней Спартакиады молодежи России по самбо. В ней приняли участие более 140 спортсменов. Тульскую область представили трое спортсменов.



По итогам турнира все наши самбисты завоевали золотые медали. Так, Елена Алленова стала лучшей в весовой категории 80 кг, Владимир Петров занял первое место в весовой категории 64 кг, Глеб Петров — в весовой категории 58 кг.

Тренеры наших спортсменов — В. П. Варфоломеев , И. П. Афонина , П. С. Копейкин , С. В. Самборский .