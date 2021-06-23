Из-за коронавируса в Тульской области перенесли форум «Инженеры будущего»
Об этом сообщили организаторы.
В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 и учитывая рекомендации Роспотребнадзора, оргкомитет Х Международного молодежного форума «Инженеры будущего» принял решение о переносе мероприятия на более поздний срок, когда эпидемиологическая обстановка не будет вызывать опасений.
– Мы до последнего надеялись, что рост числа заболевших COVID-19, который наблюдается последнюю неделю, не превысит тревожного порога и не станет препятствием для проведения юбилейного форума. Однако у пандемии свои планы, а для нас здоровье участников форума превыше всего, — сообщают организаторы.
Форум состоится, как только позволит эпидобстановка.
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