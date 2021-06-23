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В Тульском цирке открылся пункт вакцинации от коронавируса
Фото минздрава Тульской области.

В Тульском цирке открылся пункт вакцинации от коронавируса

Сертификат можно обменять на бесплатный билет.

В Тульском цирке открылся выездной пункт вакцинации от COVID-19. После введения первого компонента жители получают сертификат, который можно обменять на бесплатный билет на представление. Аналогичная акция проходит еще в 15 регионах России. 

Как сообщает минздрав Тульской области, пункт вакцинации находится в фойе цирка и работает по вторникам, четвергам и субботам с 14.00 до 18.00. Помещение оборудовано всем необходимым для хранения вакцины и проведения вакцинации. 

– Выездной пункт организован силами сотрудников Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Здесь можно сделать прививку без предварительной записи, с собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Для введения второго компонента вакцины жителям необходимо еще раз прийти сюда на 21-й день после первой прививки, – рассказала главный врач Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина Ирина Рублевская.

Напомним, в Тульской области работают 51 пункт вакцинации, 44 выездные прививочные бригады, 10 мобильных комплексов. Сделать прививку без предварительной записи можно в ТРЦ «Гостиный двор», возле ТРЦ «Макси» и ТРЦ «Глобус», в ТЦ «Спар» на проспекте Ленина в Туле, возле ТРЦ в Ефремове и Новомосковске. Работают прививочные пункты в МФЦ Тулы и Новомосковска.

 
Сюжет: Коронавирус
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