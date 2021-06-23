В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 128
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 128 случаев коронавируса, 69 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 742 жителя региона, 38 877 вылечились, 2171 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 10:45, 12 563 0
сегодня, в 10:35, 42 1006 3
вчера, в 20:22, 253 11672 -58
вчера, в 20:05, 99 2855 -3
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