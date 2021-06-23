В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 128

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 128 случаев коронавируса, 69 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 742 жителя региона, 38 877 вылечились, 2171 умер.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: