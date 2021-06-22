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Верующие туляки смогут поклониться мощам святого благоверного князя Александра Невского

Верующие туляки смогут поклониться мощам святого благоверного князя Александра Невского

Ковчег будет пребывать в Успенском соборе.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится принесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.

Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра будет пребывать в Успенском соборе Тульского кремля с 22 по 24 июня 2021 года.

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сегодня, в 10:20 −8
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