Верующие туляки смогут поклониться мощам святого благоверного князя Александра Невского
Ковчег будет пребывать в Успенском соборе.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится принесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.
В год 800-летия со дня рождения великого князя поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии.
Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра будет пребывать в Успенском соборе Тульского кремля с 22 по 24 июня 2021 года.
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