новости
новости
Регистрация
Жестоко избил и душил: житель Щекино признан виновным в смерти сожительницы

Жестоко избил и душил: житель Щекино признан виновным в смерти сожительницы

Преступление произошло в марте этого года.

В Щекино 29-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
 
Судом установлено, что утром 17 марта пьяный обвиняемый находился в квартире сожительницы. Мужчина поссорился с 50-летней женщиной и жестоко избил ее, после чего какое-то время душил потерпевшую. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
 
Приговором суда мужчине, который признал вину и раскаялся в совершенном, назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:25 +4
Другие статьи по темам
Прочее
криминалприговор судасмерть по неосторожностиЩекино
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу прибыли мощи святого благоверного князя Александра Невского
В Тулу прибыли мощи святого благоверного князя Александра Невского
Коммунальная авария в Мясново: жителям сделают перерасчет за воду
Коммунальная авария в Мясново: жителям сделают перерасчет за воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.