Жестоко избил и душил: житель Щекино признан виновным в смерти сожительницы

Преступление произошло в марте этого года.

В Щекино 29-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Судом установлено, что утром 17 марта пьяный обвиняемый находился в квартире сожительницы. Мужчина поссорился с 50-летней женщиной и жестоко избил ее, после чего какое-то время душил потерпевшую. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине, который признал вину и раскаялся в совершенном, назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.