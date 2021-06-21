Фото из архива Myslo.
В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 100
Последний раз такие показатели в регионе были в марте 2021 года.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 107 человек, 71 выздоровел, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 494 жителя региона, 38 733 вылечились, 2160 умерли.
В России за последние сутки выявлено 17 378 новых случаев коронавируса.
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