Фото из архива Myslo.

В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом перевалило за 100

Последний раз такие показатели в регионе были в марте 2021 года.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 107 человек, 71 выздоровел, пять скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 41 494 жителя региона, 38 733 вылечились, 2160 умерли. В России за последние сутки выявлено 17 378 новых случаев коронавируса.

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