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Из-за коммунальной аварии жители Заречья остались без воды

Из-за коммунальной аварии жители Заречья остались без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Сегодня, 18 июня, в Заречье на ул. Токарева, 59 произошла коммунальная авария. В связи с этим с 9.30 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Токарева, 59, 61,
  • Промышленный пр-д, 22,
  • ул. Октябрьская, 182, 182/51, 184,
  • ч/сектор: ул. Демидовская от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, ул. Октябрьская, от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, ул. Токарева от ул. Октябрьской до ул. Герцена.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:38 0
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