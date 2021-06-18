Из-за коммунальной аварии жители Заречья остались без воды

Сегодня, 18 июня, в Заречье на ул. Токарева, 59 произошла коммунальная авария. В связи с этим с 9.30 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Токарева, 59, 61,

Промышленный пр-д, 22,

ул. Октябрьская, 182, 182/51, 184,

ч/сектор: ул. Демидовская от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, ул. Октябрьская, от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, ул. Токарева от ул. Октябрьской до ул. Герцена.