Из-за коммунальной аварии жители Заречья остались без воды
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
Сегодня, 18 июня, в Заречье на ул. Токарева, 59 произошла коммунальная авария. В связи с этим с 9.30 будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Токарева, 59, 61,
- Промышленный пр-д, 22,
- ул. Октябрьская, 182, 182/51, 184,
- ч/сектор: ул. Демидовская от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, ул. Октябрьская, от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, ул. Токарева от ул. Октябрьской до ул. Герцена.
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