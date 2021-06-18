Разбавляли героин детским чаем и мелом: Тульские полицейские накрыли крупную наркосеть

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские задержали десятерых участников преступной группы, которые в течение полугода занимались распространением наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, работа правоохранителей осуществлялась в несколько этапов.

Первое задержание произошло в феврале этого года. В полицию поступила информация о функционировании крупного наркосклада в одной из квартир в Пролетарском районе. Тогда было изъято 4,5 кг героина, были задержаны причастные к преступлению мужчина и женщина – граждане одной из среднеазиатских республик. Удалось также взять их подельников, четверых мелких распространителей, представителей той же этнической группы.

Полицейские продолжили активную оперативно-розыскную деятельность по выявлению других участников преступного бизнеса. Почти полгода ушло на отработку связей, установление контактов, отслеживание перемещений курьеров и рассекречивание конспиративных данных злоумышленников.

В итоге в начале июня в Туле был ликвидирован еще один героиновый склад, который организовали еще двое иностранных граждан той же группы. В помещении обнаружено три килограмма героина, причем один килограмм уже был расфасован на 500 закладок, а два кило находились в «фабричной» упаковке, которая четко указывала на место производства в одной из ближневосточных стран.

Спустя два дня в областном центре удалось задержать межрегионального курьера из Санкт-Петербурга и распространителя из Липецкой области, которые прибыли на этот тульский склад за частью предназначенного для них товара. Наркоторговцы проживали в одной из гостиниц города. При проведении обыска в номере было изъято 30 г героина.

Задержанные не знали, что склад, откуда они должны были забрать товар, полиция уже ликвидировала.

Информацию о подельниках, полученную от задержанных в Туле злоумышленников, оперативники передали коллегам из Перми и Калуги. Благодаря этому в Калужской области сотрудники полиции взяли с поличным гражданина той же среднеазиатской республики, у которого изъято 200 г героина. В Пермском крае у двоих иностранцев – участников той же наркогруппы – изъяли килограмм аналогичного наркотика.

Во всех эпизодах при задержании, учитывая тяжесть преступлений и особую опасность подозреваемых, использовалась силовая поддержка бойцов спецподразделения «Гром».

Большая часть задержанных под тяжестью неопровержимых доказательств дала признательные показания. Два гражданина России и 11 граждан среднеазиатской республики, причастные к данной наркосети, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всего изъято более девяти килограммов героина.

Участники преступной группы никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности, находились на территории нашей страны на вполне легальных основаниях. Являлись трудовыми мигрантами, ранее осуществляли трудовую деятельность, имея соответствующие разрешения. Большинство из них не употребляют наркотические средства.

Один из курьеров, проживающий в Санкт-Петербурге, имел семью, детей, внешне вел благополучную жизнь и одновременно перевозил большие партии героина по стране. Пять «руководителей» складов фасовали наркотики по мелким партиям.

Они всеми возможными способами пытались увеличить свою личную прибыль, разбавляли чистый героин детским чаем или просто мелом.

Установлено, что оператор, с которым непосредственно связывались покупатели, находится на территории другого государства, все контакты с ним осуществлялись с помощью мессенджеров.

В настоящее время у следователей полиции имеются основания предполагать, что данное преступное формирование осуществляло свою деятельность во многих регионах нашей страны. В рамках расследования уголовных дел, возбужденных в Тульской, Калужской областях и в Пермском крае, идет сбор доказательной базы для предъявления обвинения задержанным фигурантам по более тяжким составам преступления.