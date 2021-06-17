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В Туле появится еще одна стена памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле появится еще одна стена памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Ее установят на ул. Калинина.

В Туле появится еще одна стена памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Ее установят в сквере на ул. Калинина в Пролетарском рядом с мемориалом «Тулякам-ликвидаторам Чернобыльской катастрофы».

Имеющаяся стена памяти была открыта в день 30-летия чернобыльской катастрофы в 2016 году. Она представляет собой монумент с фамилиями туляков — участников ликвидации аварии.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, сейчас имен на табличках стало много, свободного места для внесения данных о ликвидаторах не осталось. В этой связи по инициативе Тульских областной и городской общественных организаций инвалидов Союз «Чернобыль» решено возвести вторую стену памяти.

К работам по обустройству второй стены памяти приступили сегодня, 17 июня. Уже вырыт котлован под фундамент. В ближайшие дни зальют бетон и установят стену.

Возведение монумента ведется при участии главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу.

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сегодня, в 16:05 +4
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