Крупный пожар на предприятии: в Узловой загорелся АО «Пластик»

Сейчас на месте работает более 15 единиц пожарной техники.

Пожар начался на предприятии АО «Пластик» около часа дня 17 июня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что площадь возгорания составляет 160 квадратных метров. На месте происшествия работают 14 автоцистерн, 2 АКП, пожарный поезд и автолестница для работы на верхних этажах здания.

В соцсетях жители сообщают, что в районе пожара ощущается химический запах.