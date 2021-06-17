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Крупный пожар на предприятии: в Узловой загорелся АО «Пластик»

Крупный пожар на предприятии: в Узловой загорелся АО «Пластик»

Сейчас на месте работает более 15 единиц пожарной техники.

Пожар начался на предприятии АО «Пластик» около часа дня 17 июня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области сообщили, что площадь возгорания составляет 160 квадратных метров. На месте происшествия работают 14 автоцистерн, 2 АКП, пожарный поезд и автолестница для работы на верхних этажах здания.

В соцсетях жители сообщают, что в районе пожара ощущается химический запах.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:26 +1
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