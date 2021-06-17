Жители Заречья: «Сквер Героям Тульского рабочего полка превратился в алкопритон!»

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Жители Заречья разместили гневный пост в соцсетях. Туляки возмущены тем, во что превратился сквер Героям Тульского рабочего полка, расположенный на ул. Пузакова.

- В этом сквере ежедневно оккупируют лавочки лица местного алкоконтингента. С утра до ночи от них покоя нет: распивают алкогольную продукцию, курят, дерутся, нецензурно ругаются, испражняются не отходя от лавочек. Старикам негде присесть, дети боятся гулять. Местные жители ежедневно вызывают полицию, но и она не может на них повлиять, — жалуются туляки.

Зареченцы отмечают, что пьяницам «не страшны ни холода, ни ливни».

- Один из них просто поселился в этом сквере. С ним все время бездомная собака, которая своим лаем пугает местную ребятню. Жители собирают подписи в местную администрацию, чтобы добиться справедливости. Сквер — не место для притона бомжей.

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Как можно исправить ситуацию? Делитесь мнением в комментариях!