В Тульской области стартует прием заявок в проект «Народный бюджет-2022»

17 июня в 12.00 стартует прием заявок в «Народный бюджет» на 2022 год. Подать заявку можно будет до 17 августа. В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.

Принять участие в проекте можно двумя способами: подать заявку на портале «Открытый регион» в разделе «Народный бюджет» или обратиться в администрацию муниципалитета.

После этого участники проекта, подавшие заявки, совместно с администрацией должны организовать собрание жителей, избрать инициативную группу (не менее 10 человек), совместно определить примерную стоимость работ и условия их софинансирования, сформировать реестр подписей в поддержку проекта.

Проголосовать за свой проект можно лично или на портале «Открытый регион» в разделе «Народный бюджет» через ЕСИА.

На Экспертном совете по Программе развития Тульской области от участников поступил ряд предложений по реализации проекта.

Заместитель председателя правительства — министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев сообщил, что все поступившие предложения будут проработаны.

В частности, предлагается расширить возможности проекта за счет создания межквартальных общественных пространств и развития молодежного бюджетирования. Алексей Дюмин поручил Антону Агееву усилить вовлечение молодежи в инициативы, которые улучшают качество жизни в регионе.

Еще одно предложение — новые условия софинансирования. В городских проектах до 1 млн рублей жителям предлагается вносить не менее 10% средств, от 1 до 3 млн рублей — 7,5%, более 3 млн рублей — 5%. В сельских проектах — не менее 5%.

Проект реализуется в регионе с 2011 года и позволяет решать актуальные для жителей проблемы благодаря привлечению средств регионального и муниципальных бюджетов, собственных средств граждан и спонсоров. За 10 лет реализовано более 4800 заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2022-2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.