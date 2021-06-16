Туляк Владимир Алексеев выиграл в реалити-шоу «ДебатыКандидаты»

Политическое реалити-шоу дало победителю путевку на выборы в Госудуму от партии «Новые люди» и 10 млн рублей, которые он потратил на расселение общежития.

Первое политическое ток-шоу в России было организовано партией «Новые люди» и задумывалось как социальный лифт на разные уровни власти - от региональной до Госдумы. В отборочном туре участвовали три тысячи желающих попробовать себя в политике. Они должны были представить проекты, которые хотят реализовать, став депутатами. Среди всех желающих выбрали 30 человек, которые прошли в очный этап реалити-шоу.

В течение двух месяцев участники проходили тренинги, учились отстаивать свою позицию, общаться с избирателями и противостоять хейту. Серии реалити транслировались на YouTube, где набрали более 30 миллионов просмотров.

Сейчас завершились съемки финала. Из восьми самых успешных конкурсантов выбрали победителей.

Первое место занял туляк Владимир Алексеев. Победу ему отдали зрители, а наградой стали 10 миллионов рублей. Тульский блогер представил проект «Новая политика» — платформу, позволяющую сократить дистанцию между властью и людьми:

– В моем проекте соединилось то, чего нет у сегодняшней власти — прозрачность, коммуникация и возможность быть услышанным. На протяжении всех моих 30 лет политика казалась мне чем-то недосягаемым. Докричаться что до депутата в своем городе, что до депутата федерального уровня практически невозможно. Они есть где-то там, в офисе, в который ты никогда не попадешь. Да и если попадёшь, все заканчивается обещаниями. А новый политик должен меньше говорить и больше делать.

Второе — это создание социального лифта. Есть много молодых талантливых ребят с интересными идеями. Но они так и остаются нереализованными, потому что попросту не услышаны. Мой пример. В 18 лет я проводил мероприятия по всей России — конкурсы для талантливых людей: певцов, танцоров, творческих коллективов. Участие было условно-платным, они должны были выкупать билеты, чтобы я мог отбить аренду и вложения. Я же хотел делать их бесплатными, чтобы как можно больше людей смогли поучаствовать в конкурсах. И меня никто не поддержал. И не потому что депутаты не захотели дать на это деньги. Потому что никак было до них не дойти. «Пишите на почту», «оставляйте бумаги вот там»… Эти баррикады из равнодушия и формализма — одна из главных проблем, которая есть сейчас. И они убивают мотивацию. Есть и другая сторона. Когда твои идеи выдают за свои и отчитываются ими перед высоким начальством. Такие случаи, к сожалению тоже были. В итоге, будучи молодым и неопытным, я «опустил руки». Никому до этого не было дела.

Еще одно направление моего проекта — прозрачность. Кто такие политики? Мы ничего о них не знаем. Мы в депутатах хотим видеть не обезличенных людей, а настоящих, искренних и простых. Знать про них что-то, чтобы они были ближе к нам. Считаю, что политики должны вести социальные сети, рассказывать о своей жизни и работе.

Помимо денежного приза Владимир Алексеев получил возможность стать кандидатом в депутаты в Госдуму от партии «Новые люди».

Владимир считает, что победил в проекте благодаря своей искренности и открытости:

- Отбор в проект был серьезный, с нами разговаривали по часу, анализировали очень тщательно. Конкуренция оказалась огромная, в первый день я написал маме сообщение, что рядом со мной 29 крутых личностей и я, скорее всего, вылечу. Но мне удалось победить. Считаю, что добился этого, потому что я настоящий.

Сейчас люди хотят видеть у власти тех людей, которые похожи на них самих.

Я всю жизнь вижу политиков - серьезных мужчин в пиджаках и галстуках, о которых ничего толком не знаю. Сейчас есть спрос на искренность, на людей, которые живут обычной жизнью, могут просто общаться с народом, которые не пытаются строить из себя то, чем они не являются. Я такой, какой есть.

У меня часто спрашивают: а почему ты так ведешь себя? Одеваешься в балахоны и кроссовки? Но я считаю, что нужно быть собой. Считаю, что люди, которые голосовали за меня, увидели во мне настоящего человека, готового откликнуться на чужую проблему, сопереживать и помогать.

Свои принципы Владимир доказал и после объявления результатов конкурса. Вместе с еще одним победителем проекта Виталием Кацко они приняли решение потратить денежные призы, а это 20 миллионов рублей, на расселение аварийного дома.

О нем участники шоу узнали в восьмой серии политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Они приехали в общежитие и были шокированы. Здание, в котором живут люди, разваливается на глазах. В доме не работает канализация, помои сливаются в выгребную яму в подвале. На отсыревших стенах — черная плесень.

– Мое жизненное кредо: меньше говори, больше делай. На проекте я мог помочь людям, которые к нам обращались, не словами, а действиями. Помог сделать операцию мужчине из Дома милосердия, который два года не видел из-за катаракты. Говорили, что случай неоперабельный. Мы решились на операцию, теперь он видит, получил прописку и уходит из Дома милосердия. Есть еще один случай. У Владимира не было документов, и поэтому ему не могли сделать операцию и подобрать протез. Мы добились операции, и он готовится к реабилитации. Я человек дела. Пожертвовать деньги на расселение дома я решил по той же причине. Я давно помогаю людям, находящимся в сложной ситуации. У меня в блоге есть видео, когда я даю деньги бабушкам на улицах и в магазинах. Другие иногда осуждают это, говорят: «Ну что ты там помог? Дал всего пять тысяч рублей». Но я помогаю так, как могу. И когда у меня появилась возможность помочь более крупной суммой, пожертвовать выигрыш, я не сомневался ни секунды. Мне нравится заниматься благотворительностью. Я помог всем, кому нужна была помощь в рамках реалити, кроме этой семьи. Благодаря выигрышу я могу сказать, что выполнил все свои обещания. Теперь я могу смело перейти к следующей главе — баллотироваться в депутаты в Госдуму, — поделился туляк Владимир Алексеев.

Финальную серию шоу «ДебатыКандидаты» можно будет увидеть на YouTube-канале партии.