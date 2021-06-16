Тула составит график очередности расселения и сноса 245 аварийных домов: список адресов

Администрация Тулы объявила аукцион на поиск подрядчика, который определит очередность сноса аварийных жилых домов. Сумма контракта – не более 500 тыс. рублей.

За эти деньги в течение 1,5 месяца подрядчик должен оценить техническое состояние конструктивных элементов жилых домов, выявить наличие повреждений и деформаций, а также определить эксплуатационную пригодность строительных конструкций.

Для этого специалисты обследуют в домах крыши и чердаки, перекрытия между этажами, стены, фундамент и зафиксируют их состояние на фото. После определят очередность расселения жителей этих домов.

Критерии к отнесению домов по очередности выселения:

1-я очередь выселения. Строительные конструкции жилых домов или дома в целом могут разрушиться внезапно. Основными признаками такого технического состояния конструкций являются:

фундаменты и стены имеют неравномерные усадки, вызвавшие трещины и разрушения в стенах; трещины с шириной раскрытия более 10 мм, разрушения на глубину более 100 мм на площади более 50 см², нарушения геометрических размеров (отклонения от вертикали и выпучивания).

перекрытия и покрытия имеют прогибы, легко определяемые визуально, трещины более 2 мм в железобетонных конструкциях, поражения коррозией металлических конструкций, уменьшающие площадь сечения на 10 и более процентов, поражения гнилью деревянных конструкций, уменьшающие площадь сечения на 10% и более.

2-я очередь выселения. Жилые дома, техническое состояние которых близкое к техническому состоянию жилых домов первой очереди, и оно прогрессирует. Конструкции имеют дефекты, перечисленные в 1-ой очереди, однако, не достигают указанных величин.

3-я очередь выселения. Жилые дома, в которых строительные конструкции требуют устранения с целью повышения их несущей способности или исходя из эстетической точки зрения, однако стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ превышает стоимость нового строительства.

4-я очередь выселения. Жилые дома, дефекты строительных конструкций которых менее значительны, чем жилых домов 3-ей очереди и выселение жителей из которых возможно в более дальние сроки.

В списке есть и дом №6 по ул. Смидович, который ранее планировали реконструировать по принципу реновации, надстроив над ним пять этажей.

Список объектов, подлежащих сносу: