Тула составит график очередности расселения и сноса 245 аварийных домов: список адресов
Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Администрация Тулы объявила аукцион на поиск подрядчика, который определит очередность сноса аварийных жилых домов. Сумма контракта – не более 500 тыс. рублей.
За эти деньги в течение 1,5 месяца подрядчик должен оценить техническое состояние конструктивных элементов жилых домов, выявить наличие повреждений и деформаций, а также определить эксплуатационную пригодность строительных конструкций.
Для этого специалисты обследуют в домах крыши и чердаки, перекрытия между этажами, стены, фундамент и зафиксируют их состояние на фото. После определят очередность расселения жителей этих домов.
Критерии к отнесению домов по очередности выселения:
1-я очередь выселения. Строительные конструкции жилых домов или дома в целом могут разрушиться внезапно. Основными признаками такого технического состояния конструкций являются:
- фундаменты и стены имеют неравномерные усадки, вызвавшие трещины и разрушения в стенах; трещины с шириной раскрытия более 10 мм, разрушения на глубину более 100 мм на площади более 50 см², нарушения геометрических размеров (отклонения от вертикали и выпучивания).
- перекрытия и покрытия имеют прогибы, легко определяемые визуально, трещины более 2 мм в железобетонных конструкциях, поражения коррозией металлических конструкций, уменьшающие площадь сечения на 10 и более процентов, поражения гнилью деревянных конструкций, уменьшающие площадь сечения на 10% и более.
2-я очередь выселения. Жилые дома, техническое состояние которых близкое к техническому состоянию жилых домов первой очереди, и оно прогрессирует. Конструкции имеют дефекты, перечисленные в 1-ой очереди, однако, не достигают указанных величин.
3-я очередь выселения. Жилые дома, в которых строительные конструкции требуют устранения с целью повышения их несущей способности или исходя из эстетической точки зрения, однако стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ превышает стоимость нового строительства.
4-я очередь выселения. Жилые дома, дефекты строительных конструкций которых менее значительны, чем жилых домов 3-ей очереди и выселение жителей из которых возможно в более дальние сроки.
В списке есть и дом №6 по ул. Смидович, который ранее планировали реконструировать по принципу реновации, надстроив над ним пять этажей.
Список объектов, подлежащих сносу:
|
Дата признания
аварийности
|
Улица
|
№ дома
|
Литер
|
15.04.2019
|
186 км М.Ж. дороги
|
|
|
25.12.2017
|
1-й Южный
|
6А
|
А
|
25.12.2017
|
2-й Южный пр./Шевченко
|
2/8
|
|
28.12.2017
|
Боборыкина
|
1-а
|
А
|
17.12.2018
|
Баженова/Р. Зорге
|
32/33
|
В
|
14.05.2018
|
Благовещенская
|
18
|
Б В В1
|
25.09.2018
|
Белкина
|
33
|
|
27.12.2017
|
Болдина
|
53
|
А
|
27.12.2017
|
Болдина
|
51
|
А
|
27.12.2017
|
Болдина
|
55
|
А
|
28.12.2017
|
Большая
|
4
|
А
|
28.12.2017
|
Большая
|
2
|
А
|
28.12.2017
|
Большая
|
6
|
А
|
06.05.2020
|
Бундурина/Гоголевская
|
27/78
|
А
|
28.12.2017
|
Бухоновский пер.
|
11-а
|
А
|
27.12.2018
|
Веневское шоссе
|
10
|
А
|
06.02.2020
|
М.Мазая/Гайдара
|
6/4
|
|
28.12.2017
|
Галкина
|
288
|
А
|
28.12.2017
|
Галкина
|
286
|
Г
|
28.12.2017
|
Галкина
|
282
|
А
|
05.02.2020
|
Герцена
|
13
|
|
27.12.2017
|
Гоголевская
|
55
|
А
|
27.12.2017
|
Гражданский переулок
|
10
|
А
|
27.12.2017
|
Гражданский переулок
|
6
|
АВ
|
27.12.2017
|
Гражданский переулок
|
8
|
|
29.12.2017
|
Громова
|
61
|
А
|
29.12.2017
|
Громова
|
55
|
А
|
03.06.2020
|
Дементьева
|
15-а
|
А
|
11.11.2020
|
Дементьева
|
21-а
|
А
|
13.04.2018
|
Демидовская
|
11
|
|
28.12.2017
|
Демидовская / Арсенальная
|
61 / 18
|
А
|
21.02.2019
|
Демьянова
|
45-б
|
|
29.12.2017
|
Денисовский переулок
|
10
|
А
|
28.12.2017
|
Дзержинского
|
4
|
ВВ1
|
01.04.2020
|
Дзержинского
|
13
|
А,А2
|
28.12.2017
|
Железнодорожная
|
28
|
А
|
21.09.2018
|
Жуковского
|
30
|
Б
|
23.10.2018
|
Жуковского
|
40
|
А
|
15.08.2018
|
Жуковского
|
40а
|
|
24.11.2020
|
Иншинский проезд
|
16
|
|
24.11.2020
|
Иншинский проезд
|
18
|
|
24.11.2020
|
Иншинский проезд
|
20
|
|
25.12.2017
|
К. Маркса
|
24
|
Т
|
25.12.2017
|
К. Маркса
|
24 литер У
|
У
|
25.12.2017
|
К. Маркса/Кирова
|
140а/6
|
Б
|
28.12.2017
|
Каминского
|
17
|
Б
|
28.12.2017
|
Каминского
|
17
|
Г
|
28.12.2017
|
Каминского
|
17
|
А
|
12.12.2020
|
Каминского/Жуковского
|
4/25
|
В
|
11.01.2019
|
Каминского/Пирогова
|
2/28
|
А-А4
|
26.10.2017
|
Китаевский пр-д
|
17
|
|
16.08.2018
|
Косой пр-д
|
6
|
|
27.12.2017
|
Коминтерна
|
5
|
Б
|
20.07.2018
|
Коминтерна
|
19
|
А
|
28.12.2017
|
Комсомольская
|
228
|
А
|
28.12.2017
|
Комсомольская
|
232
|
А1
|
28.12.2017
|
Курковая
|
5
|
А
|
25.12.2017
|
Кутузова
|
20
|
А
|
27.06.2019
|
Кутузова
|
41а
|
А
|
25.12.2017
|
Кутузова
|
22
|
А
|
28.12.2017
|
Луначарского
|
12-г
|
|
28.12.2017
|
Луначарского/Заварная
|
108/17
|
А
|
28.12.2017
|
М. Смирнова
|
31-а
|
В
|
28.12.2017
|
М. Смирнова
|
31
|
АА1
|
28.12.2017
|
Мезенцева
|
26
|
В
|
28.12.2017
|
Мезенцева
|
28
|
Г
|
28.12.2017
|
Мезенцева
|
30
|
Д
|
28.12.2017
|
Мезенцева
|
24
|
Б
|
28.12.2017
|
Михеева
|
12
|
А
|
25.12.2017
|
Никитская
|
7
|
А
|
28.12.2017
|
Оборонная
|
63
|
Б
|
28.12.2017
|
Оборонная/П. Алексеева
|
90/4
|
АБВГ
|
21.12.2017
|
Октябрьская
|
43
|
АА1
|
28.04.2020
|
Октябрьская
|
58
|
Аа2
|
28.04.2020
|
Октябрьская
|
58
|
Б
|
29.03.2017
|
п. Менделеевский, М.Горького
|
11
|
А
|
09.08.2019
|
п.Шатск, ул.Комсомольская
|
4
|
А
|
07.02.2017
|
п. Шатск, ул. Ленина
|
17
|
|
13.08.2019
|
п.Шатск, ул.Октябрьская
|
3
|
А
|
07.02.2017
|
п. Шатск, ул. Ленина
|
20
|
|
07.02.2017
|
п. Шатск, ул. Ленина
|
21
|
|
07.02.2017
|
п. Шатск, ул. Ленина
|
22
|
|
06.03.2017
|
п. Шатск, ул. Ленина
|
24
|
|
28.12.2017
|
пер. Н. Руднева/пер. Шевченко
|
3/9
|
А
|
28.12.2017
|
Пирогова
|
34
|
А
|
04.07.2019
|
Пирогова
|
11
|
А
|
28.12.2017
|
Пирогова
|
27
|
Б
|
01.03.2019
|
Пирогова/Л. Толстого
|
68/100
|
А
|
28.12.2017
|
Пирогова
|
25
|
А
|
16.01.2018
|
Пирогова/Хлебная пл.
|
15/1
|
А
|
28.12.2017
|
Пирогова/Хлебная пл.
|
15/1
|
В
|
27.12.2017
|
пос. 1 Зап., Добролюбова
|
7
|
АА1
|
27.12.2017
|
пос. 1 Зап., Никитина
|
21
|
А
|
27.12.2017
|
пос. 1 Зап., Никитина
|
23
|
А-А2
|
27.12.2017
|
пос. 1 Зап., Никитина
|
10
|
АА1
|
27.12.2017
|
пос. 1 Зап., Чернышевского
|
8
|
А
|
27.12.2017
|
пос. 2 Западный, Гоголевская
|
25
|
|
11.10.2018
|
пос. 2-й Западный, Грибоедова
|
53
|
А
|
18.10.2018
|
пос. 2-й Западный, Грибоедова
|
51
|
А
|
27.12.2017
|
пос. 2-й Западный, Маяковского
|
30
|
|
27.12.2017
|
пос. 2-й Западный, Маяковского
|
46
|
А
|
27.12.2017
|
пос. 2-й Западный, Маяковского
|
42
|
А
|
17.12.2018
|
пос. 2-й Западный, Маяковского
|
48
|
А
|
15.12.2017
|
пос. Западный, Жуковского
|
5
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Комсомольский
|
5
|
А
|
19.08.2020
|
пос. Косая Гора, ул. Октябрьская
|
5
|
|
21.12.2020
|
пос. Косая Гора, ул. Октябрьская
|
13
|
|
15.03.2017
|
пос. Ленинский, ул. Гагарина
|
17
|
|
14.03.2017
|
пос. Ленинский, ул. Гагарина
|
19
|
|
14.03.2017
|
пос. Ленинский, ул. Гагарина
|
21
|
|
14.03.2017
|
пос. Ленинский, ул. Гагарина
|
23
|
|
16.01.2018
|
пос. Ленинский, ул. Набережная
|
2
|
|
14.07.2017
|
пос. Ленинский, ул. Пушкина
|
2
|
|
05.10.2017
|
пос. Ленинский, ул. Пушкина
|
6
|
|
01.11.2017
|
пос. Ленинский, ул. Терешковой
|
1
|
|
01.11.2017
|
пос. Ленинский, ул. Терешковой
|
5
|
|
01.11.2017
|
пос. Ленинский, ул. Терешковой
|
7
|
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Жданова
|
8
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Киреевская
|
17
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Киреевская
|
25
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Л. Толстого
|
4
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Менделеевский, Л. Толстого
|
5
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Ленина
|
7
|
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Ленина
|
3
|
А
|
20.03.2019
|
пос. Менделеевский, Ленина
|
8
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Ленина
|
9
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Менделеевский, Маяковского
|
8
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Менделеевский, Маяковского
|
6
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, пер. Лермонтова
|
2
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Менделеевский, Пушкинский пер.
|
3
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский, Пушкинский пер.
|
6
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Менделеевский., Пушкинский пер.
|
9
|
а
|
01.11.2018
|
пос. Ново-Скуратово
|
99а
|
|
01.07.2019
|
с. Пятницкое, ул.Школьная
|
2
|
|
19.02.2021
|
пос. Октябрьский
|
4
|
|
27.12.2017
|
пос. Октябрьский
|
125
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Октябрьский
|
111
|
А
|
12.04.2019
|
пос. Октябрьский
|
114
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Октябрьский
|
184
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Октябрьский
|
167
|
А
|
06.08.2020
|
пос. Октябрьский
|
108
|
|
07.10.2020
|
пос. Победа, Володарского
|
4-а
|
А
|
16.10.2018
|
пос. Победа, Володарского
|
20
|
|
27.12.2017
|
пос. Победа, Рабочая
|
11
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Победа, Чапаева
|
1
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Северный, Кирова
|
16
|
АА1
|
27.12.2017
|
пос. Северный, Набережная
|
10
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Северный, Набережная
|
10
|
Б
|
27.12.2017
|
пос. Северный, Набережная
|
2
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Северный, Набережная
|
3
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Северный, Набережная
|
6
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
114
|
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
116
|
А
|
07.12.2017
|
пос. Трудовой
|
117
|
АА1
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
119
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
35
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Трудовой
|
62
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
63
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
121
|
А
|
30.08.2019
|
пос. Трудовой
|
64
|
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
126
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
127
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
135
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
3
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
74
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
1
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
2
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
4
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
137
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
27
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Трудовой
|
31
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
70
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
73
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
79
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
86
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Трудовой
|
5
|
А
|
29.05.2018
|
пос. Трудовой
|
122
|
|
25.12.2017
|
пос. Угольный, Кирпичная
|
28
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Угольный, Кирпичная
|
38
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Угольный, Шоссейная
|
24
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Клубная
|
25
|
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Клубная
|
26
|
|
27.01.2017
|
пос. Южный, Клубная
|
31
|
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Клубная
|
33
|
АА1
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Лесная
|
1
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Лесная
|
8
|
А
|
07.08.2018
|
пос. Южный, Лесная
|
5
|
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Первомайская
|
4
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Советская
|
1
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Транспортная
|
7
|
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Транспортная
|
8-а
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Центральная
|
15
|
А
|
25.12.2017
|
пос. Южный, Шахтерская
|
16
|
А
|
27.12.2017
|
пос. Южный, Шахтерская
|
41
|
А
|
27.12.2017
|
пос.Менделеевский., Пушкинский пер.
|
1
|
А
|
29.12.2017
|
Привокзальная
|
7
|
АА1
|
15.08.2019
|
Прокудина
|
11-а
|
А
|
25.12.2017
|
Пролетарская
|
15
|
А
|
25.12.2017
|
Пролетарская
|
51
|
А,Б,В
|
25.12.2017
|
4 проезд Мясново
|
47
|
А
|
15.12.2017
|
пос. Зап., Кольцова
|
28
|
А
|
25.12.2017
|
Пролетарская набережная
|
26
|
А
|
28.12.2017
|
Пушкинская
|
2
|
АА1
|
28.12.2017
|
Пушкинская
|
2
|
Б
|
28.12.2017
|
Пушкинская
|
12
|
А
|
28.12.2017
|
Пушкинская
|
14
|
Б
|
28.12.2017
|
Пушкинская
|
2
|
В
|
28.12.2017
|
Пушкинская/Жуковского
|
6/42
|
А
|
25.09.2018
|
Р. Зорге
|
19
|
А
|
25.12.2017
|
Р. Зорге
|
20
|
А
|
25.12.2017
|
Р. Зорге
|
24
|
А
|
25.12.2017
|
Р. Зорге
|
24-а
|
А
|
25.12.2017
|
Р. Зорге
|
28
|
А
|
27.12.2017
|
Революции
|
33-а
|
Б
|
29.12.2017
|
Руставели / Болдина
|
1/13
|
А
|
10.11.2017
|
Санаторный пер.
|
3
|
|
19.04.2019
|
Свободы/Гоголевская
|
36/59
|
А
|
06.10.2017
|
Смидович
|
6
|
|
28.12.2017
|
Советская/Пирогова
|
84/2
|
АА1ДД1Д2
|
14.03.2019
|
Советская/Розы Люксембург
|
124/4
|
ББ1
|
04.07.2018
|
Союзная
|
4
|
А
|
04.07.2018
|
Союзная
|
4
|
Б1б
|
04.07.2018
|
Союзная
|
5
|
В
|
17.07.2018
|
Союзная
|
5
|
Г
|
27.12.2017
|
Станционная
|
1
|
А
|
27.12.2017
|
Станционная
|
2
|
А
|
27.12.2017
|
Станционная
|
3
|
|
27.12.2017
|
Станционная
|
17
|
А
|
01.04.2020
|
Староникитская
|
64
|
ГГ1
|
06.02.2020
|
Староникитская
|
64
|
АА1
|
06.02.2020
|
Староникитская
|
64
|
Б
|
08.04.2020
|
Староникитская
|
64
|
В
|
28.12.2017
|
Староникитская/Л. Толстого
|
77/21
|
А
|
28.12.2017
|
Тургеневская
|
57
|
А
|
29.12.2017
|
Тургеневская
|
14
|
А
|
28.12.2017
|
Тургеневская
|
22
|
А
|
28.12.2017
|
Тургеневская
|
37-37а
|
ББ1
|
21.09.2018
|
Тургеневская
|
31
|
А
|
04.09.2019
|
Тургеневская/Каминского
|
33/8
|
А
|
21.12.2017
|
Хомяковская
|
2
|
А
|
28.12.2017
|
Циолковского
|
8-а
|
А
|
28.12.2017
|
Циолковского/ пер.Шевченко
|
10/5
|
В
|
24.05.2019
|
Щекинская
|
9
|
|
25.12.2017
|
п.Ильинка, ул. Центральная
|
6а
|
|
24.09.2020
|
деревня Липки
|
82
|