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Тула составит график очередности расселения и сноса 245 аварийных домов: список адресов

Тула составит график очередности расселения и сноса 245 аварийных домов: список адресов

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Администрация Тулы объявила аукцион на поиск подрядчика, который определит очередность сноса аварийных жилых домов. Сумма контракта – не более 500 тыс. рублей.

За эти деньги в течение 1,5 месяца подрядчик должен оценить техническое состояние конструктивных элементов жилых домов, выявить наличие повреждений и деформаций, а также определить эксплуатационную пригодность строительных конструкций.

Для этого специалисты обследуют в домах крыши и чердаки, перекрытия между этажами, стены, фундамент и зафиксируют их состояние на фото. После определят очередность расселения жителей этих домов.

Критерии к отнесению домов по очередности выселения:

1-я очередь выселения. Строительные конструкции жилых домов или дома в целом могут разрушиться внезапно. Основными признаками такого технического состояния конструкций являются:

  • фундаменты и стены имеют неравномерные усадки, вызвавшие трещины и разрушения в стенах; трещины с шириной раскрытия более 10 мм, разрушения на глубину более 100 мм на площади более 50 см², нарушения геометрических размеров (отклонения от вертикали и выпучивания).
  • перекрытия и покрытия имеют прогибы, легко определяемые визуально, трещины более 2 мм в железобетонных конструкциях, поражения коррозией металлических конструкций, уменьшающие площадь сечения на 10 и более процентов, поражения гнилью деревянных конструкций, уменьшающие площадь сечения на 10% и более.

2-я очередь выселения. Жилые дома, техническое состояние которых близкое к техническому состоянию жилых домов первой очереди, и оно прогрессирует. Конструкции имеют дефекты, перечисленные в 1-ой очереди, однако, не достигают указанных величин.

3-я очередь выселения. Жилые дома, в которых строительные конструкции требуют устранения с целью повышения их несущей способности или исходя из эстетической точки зрения, однако стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ превышает стоимость нового строительства.

4-я очередь выселения. Жилые дома, дефекты строительных конструкций которых менее значительны, чем жилых домов 3-ей очереди и выселение жителей из которых возможно в более дальние сроки.

В списке есть и дом №6 по ул. Смидович, который ранее планировали реконструировать по принципу реновации, надстроив над ним пять этажей.

Список объектов, подлежащих сносу:

 

Дата признания

аварийности

Улица

№ дома

Литер

15.04.2019

186 км М.Ж. дороги

 

 

25.12.2017

1-й Южный

А

25.12.2017

2-й Южный пр./Шевченко

2/8

 

28.12.2017

Боборыкина             

1-а

А

17.12.2018

Баженова/Р. Зорге

32/33

В

14.05.2018

Благовещенская

18

Б В В1

25.09.2018

Белкина

33

 

27.12.2017

Болдина             

53

А 

27.12.2017

Болдина              

51

А 

27.12.2017

Болдина             

55

А 

28.12.2017

Большая

4

А

28.12.2017

Большая    

2

А

28.12.2017

Большая    

6

А

06.05.2020

Бундурина/Гоголевская

27/78

А 

28.12.2017

Бухоновский пер.

11-а

А

27.12.2018

Веневское шоссе

10

А

06.02.2020

М.Мазая/Гайдара

6/4

 

28.12.2017

Галкина                

288

А

28.12.2017

Галкина                

286

Г

28.12.2017

Галкина                

282

А

05.02.2020

Герцена                

13

 

27.12.2017

Гоголевская              

55

А 

27.12.2017

Гражданский переулок

10

А 

27.12.2017

Гражданский переулок

6

АВ 

27.12.2017

Гражданский переулок

8

 

29.12.2017

Громова           

61

А 

29.12.2017

Громова           

55

А 

03.06.2020

Дементьева

15-а

А

11.11.2020

Дементьева

21-а

А

13.04.2018

Демидовская

11

 

28.12.2017

Демидовская / Арсенальная

61 / 18

А

21.02.2019

Демьянова

45-б

 

29.12.2017

Денисовский переулок

10

А

28.12.2017

Дзержинского

4

ВВ1

01.04.2020

Дзержинского

13

А,А2

28.12.2017

Железнодорожная         

28

А

21.09.2018

Жуковского

30

Б

23.10.2018

Жуковского

40

А

15.08.2018

Жуковского

40а

 

24.11.2020

Иншинский проезд

16

 

24.11.2020

Иншинский проезд

18

 

24.11.2020

Иншинский проезд

20

 

25.12.2017

К. Маркса

24

Т

25.12.2017

К. Маркса

24 литер У

У

25.12.2017

К. Маркса/Кирова

140а/6

Б

28.12.2017

Каминского

17

Б

28.12.2017

Каминского

17

Г

28.12.2017

Каминского

17

А

12.12.2020

Каминского/Жуковского

4/25

В

11.01.2019

Каминского/Пирогова

2/28

А-А4

26.10.2017

Китаевский пр-д

17

 

16.08.2018

Косой пр-д

6

 

27.12.2017

Коминтерна          

5

Б 

20.07.2018

Коминтерна          

19

А 

28.12.2017

Комсомольская           

228

А

28.12.2017

Комсомольская          

232

А1

28.12.2017

Курковая               

5

А

25.12.2017

Кутузова

20

А

27.06.2019

Кутузова

41а

А

25.12.2017

Кутузова

22

А

28.12.2017

Луначарского           

12-г

 

28.12.2017

Луначарского/Заварная           

108/17

А

28.12.2017

М. Смирнова

31-а

В

28.12.2017

М. Смирнова

31

АА1

28.12.2017

Мезенцева

26

В

28.12.2017

Мезенцева

28

Г

28.12.2017

Мезенцева

30

Д

28.12.2017

Мезенцева

24

Б

28.12.2017

Михеева

12

А

25.12.2017

Никитская

7

А

28.12.2017

Оборонная

63

Б

28.12.2017

Оборонная/П. Алексеева

90/4

АБВГ

21.12.2017

Октябрьская            

43

АА1

28.04.2020

Октябрьская             

58

Аа2

28.04.2020

Октябрьская            

58

Б

29.03.2017

п. Менделеевский, М.Горького

11

А

09.08.2019

п.Шатск, ул.Комсомольская

4

А

07.02.2017

п. Шатск, ул. Ленина

17

 

13.08.2019

п.Шатск, ул.Октябрьская

3

А

07.02.2017

п. Шатск, ул. Ленина

20

 

07.02.2017

п. Шатск, ул. Ленина

21

 

07.02.2017

п. Шатск, ул. Ленина

22

 

06.03.2017

п. Шатск, ул. Ленина

24

 

28.12.2017

пер. Н. Руднева/пер. Шевченко

3/9

А

28.12.2017

Пирогова

34

А

04.07.2019

Пирогова

11

А

28.12.2017

Пирогова

27

Б

01.03.2019

Пирогова/Л. Толстого

68/100

А

28.12.2017

Пирогова

25

А

16.01.2018

Пирогова/Хлебная пл.

15/1

А

28.12.2017

Пирогова/Хлебная пл.

15/1

В

27.12.2017

пос. 1 Зап., Добролюбова

7

АА1

27.12.2017

пос. 1 Зап., Никитина

21

А

27.12.2017

пос. 1 Зап., Никитина

23

А-А2

27.12.2017

пос. 1 Зап., Никитина

10

АА1

27.12.2017

пос. 1 Зап., Чернышевского

8

А

27.12.2017

пос. 2 Западный, Гоголевская

25

 

11.10.2018

пос. 2-й Западный, Грибоедова

53

А

18.10.2018

пос. 2-й Западный, Грибоедова

51

А

27.12.2017

пос. 2-й Западный, Маяковского

30

 

27.12.2017

пос. 2-й Западный, Маяковского

46

А

27.12.2017

пос. 2-й Западный, Маяковского

42

А

17.12.2018

пос. 2-й Западный, Маяковского

48

А

15.12.2017

пос. Западный, Жуковского

5

А

27.12.2017

пос. Комсомольский

5

А

19.08.2020

пос. Косая Гора,                                    ул. Октябрьская            

5

 

21.12.2020

пос. Косая Гора,                                    ул. Октябрьская            

13

 

15.03.2017

пос. Ленинский, ул. Гагарина

17

 

14.03.2017

пос. Ленинский, ул. Гагарина

19

 

14.03.2017

пос. Ленинский, ул. Гагарина

21

 

14.03.2017

пос. Ленинский, ул. Гагарина

23

 

16.01.2018

пос. Ленинский, ул. Набережная

2

 

14.07.2017

пос. Ленинский, ул. Пушкина

2

 

05.10.2017

пос. Ленинский, ул. Пушкина

6

 

01.11.2017

пос. Ленинский, ул. Терешковой

1

 

01.11.2017

пос. Ленинский, ул. Терешковой

5

 

01.11.2017

пос. Ленинский, ул. Терешковой

7

 

27.12.2017

пос. Менделеевский, Жданова

8

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, Киреевская

17

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, Киреевская

25

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, Л. Толстого

4

А

25.12.2017

пос. Менделеевский, Л. Толстого

5

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, Ленина

7

 

27.12.2017

пос. Менделеевский, Ленина

3

А

20.03.2019

пос. Менделеевский, Ленина

8

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, Ленина

9

А

25.12.2017

пос. Менделеевский, Маяковского

8

А

25.12.2017

пос. Менделеевский, Маяковского

6

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, пер. Лермонтова

2

А

25.12.2017

пос. Менделеевский, Пушкинский пер.

3

А

27.12.2017

пос. Менделеевский, Пушкинский пер.

6

А

27.12.2017

пос. Менделеевский., Пушкинский пер.

9

а

01.11.2018

пос. Ново-Скуратово

99а

 

01.07.2019

с. Пятницкое, ул.Школьная

2

 

19.02.2021

пос. Октябрьский

4

 

27.12.2017

пос. Октябрьский

125

А

27.12.2017

пос. Октябрьский

111

А

12.04.2019

пос. Октябрьский

114

А

27.12.2017

пос. Октябрьский

184

А

27.12.2017

пос. Октябрьский

167

А

06.08.2020

пос. Октябрьский

108

 

07.10.2020

пос. Победа, Володарского

4-а

А

16.10.2018

пос. Победа, Володарского

20

 

27.12.2017

пос. Победа, Рабочая

11

А

27.12.2017

пос. Победа, Чапаева

1

А

27.12.2017

пос. Северный, Кирова

16

АА1

27.12.2017

пос. Северный, Набережная

10

А

27.12.2017

пос. Северный, Набережная

10

Б

27.12.2017

пос. Северный, Набережная

2

А

27.12.2017

пос. Северный, Набережная

3

А

27.12.2017

пос. Северный, Набережная

6

А

27.12.2017

пос. Трудовой

114

 

27.12.2017

пос. Трудовой

116

А

07.12.2017

пос. Трудовой

117

АА1

27.12.2017

пос. Трудовой

119

А

27.12.2017

пос. Трудовой

35

А

25.12.2017

пос. Трудовой

62

А

27.12.2017

пос. Трудовой

63

А

27.12.2017

пос. Трудовой

121

А

30.08.2019

пос. Трудовой

64

 

27.12.2017

пос. Трудовой

126

А

27.12.2017

пос. Трудовой

127

А

27.12.2017

пос. Трудовой

135

А

27.12.2017

пос. Трудовой

3

А

27.12.2017

пос. Трудовой

74

А

27.12.2017

пос. Трудовой

1

А

27.12.2017

пос. Трудовой

2

А

27.12.2017

пос. Трудовой

4

А

27.12.2017

пос. Трудовой

137

А

27.12.2017

пос. Трудовой

27

А

25.12.2017

пос. Трудовой

31

А

27.12.2017

пос. Трудовой

70

А

27.12.2017

пос. Трудовой

73

А

27.12.2017

пос. Трудовой

79

А

27.12.2017

пос. Трудовой

86

А

27.12.2017

пос. Трудовой

5

А

29.05.2018

пос. Трудовой

122

 

25.12.2017

пос. Угольный, Кирпичная

28

А

27.12.2017

пос. Угольный, Кирпичная

38

А

27.12.2017

пос. Угольный, Шоссейная

24

А

27.12.2017

пос. Южный, Клубная

25

 

27.12.2017

пос. Южный, Клубная

26

 

27.01.2017

пос. Южный, Клубная

31

 

27.12.2017

пос. Южный, Клубная

33

АА1

27.12.2017

пос. Южный, Лесная

1

А

27.12.2017

пос. Южный, Лесная

8

А

07.08.2018

пос. Южный, Лесная

5

 

27.12.2017

пос. Южный, Первомайская

4

А

27.12.2017

пос. Южный, Советская

1

А

27.12.2017

пос. Южный, Транспортная

7

 

27.12.2017

пос. Южный, Транспортная

8-а

А

27.12.2017

пос. Южный, Центральная

15

А

25.12.2017

пос. Южный, Шахтерская

16

А

27.12.2017

пос. Южный, Шахтерская

41

А

27.12.2017

пос.Менделеевский., Пушкинский пер.

1

А

29.12.2017

Привокзальная     

7

АА1

15.08.2019

Прокудина         

11-а

А 

25.12.2017

Пролетарская

15

А

25.12.2017

Пролетарская

51

А,Б,В

25.12.2017

4 проезд Мясново  

47

А

15.12.2017

пос. Зап., Кольцова

28

А

25.12.2017

Пролетарская набережная

26

А

28.12.2017

Пушкинская

2

АА1

28.12.2017

Пушкинская

2

Б

28.12.2017

Пушкинская

12

А

28.12.2017

Пушкинская

14

Б

28.12.2017

Пушкинская

2

В

28.12.2017

Пушкинская/Жуковского

6/42

А

25.09.2018

Р. Зорге

19

А

25.12.2017

Р. Зорге

20

А

25.12.2017

Р. Зорге

24

А

25.12.2017

Р. Зорге

24-а

А

25.12.2017

Р. Зорге

28

А

27.12.2017

Революции           

33-а

Б 

29.12.2017

Руставели / Болдина 

1/13

А 

10.11.2017

Санаторный пер.   

3

 

19.04.2019

Свободы/Гоголевская 

36/59

А 

06.10.2017

Смидович

6

 

28.12.2017

Советская/Пирогова

84/2

АА1ДД1Д2

14.03.2019

Советская/Розы Люксембург

124/4

ББ1

04.07.2018

Союзная

4

А

04.07.2018

Союзная

4

Б1б

04.07.2018

Союзная

5

В

17.07.2018

Союзная

5

Г

27.12.2017

Станционная

1

А

27.12.2017

Станционная

2

А

27.12.2017

Станционная

3

 

27.12.2017

Станционная

17

А

01.04.2020

Староникитская

64

ГГ1

06.02.2020

Староникитская

64

АА1

06.02.2020

Староникитская

64

Б

08.04.2020

Староникитская

64

В

28.12.2017

Староникитская/Л. Толстого

77/21

А

28.12.2017

Тургеневская

57

А

29.12.2017

Тургеневская

14

А

28.12.2017

Тургеневская

22

А

28.12.2017

Тургеневская

37-37а

ББ1

21.09.2018

Тургеневская

31

А

04.09.2019

Тургеневская/Каминского

33/8

А

21.12.2017

Хомяковская            

2

А

28.12.2017

Циолковского

8-а

А

28.12.2017

Циолковского/ пер.Шевченко

10/5

В

24.05.2019

Щекинская

9

 

25.12.2017

п.Ильинка, ул. Центральная

 

24.09.2020

деревня Липки

82

 

 

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Автор: Юлия Александрова
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Фестиваль «Толстой» пройдет в Туле по всем требованиям Роспотребнадзора
Фестиваль «Толстой» пройдет в Туле по всем требованиям Роспотребнадзора
Туляк Владимир Алексеев выиграл в реалити-шоу «ДебатыКандидаты»
Туляк Владимир Алексеев выиграл в реалити-шоу «ДебатыКандидаты»
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