Главный судебный пристав Тульской области проведет прием граждан в Ленинском

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В четверг, 24 июня, руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области Эдуард Кононов проведет выездной прием граждан на базе отделения судебных приставов Ленинского района.

Прием будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 6. Предварительная запись проводится до 22 июня по телефону: 35-45-55.

Приём состоится при условии строгого соблюдения эпидемиологических требований (при наличии масок и перчаток). Кроме того, обратиться к должностным лицам регионального Управления ФССП России можно через интернет-приёмную на сайте ведомства.