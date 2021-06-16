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В Ефремове мошенника осудили за продажу несуществующего зерна почти за 2 млн рублей

В Ефремове мошенника осудили за продажу несуществующего зерна почти за 2 млн рублей

Ближайшие четыре года злоумышленник проведёт в колонии общего режима.

Ефремовский районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ноябре прошлого года фигурант обманул предпринимателя из Липецкой области, убедив его в том, что местный фермер хочет продать ему партию зерна.

Заключив с предпринимателем договор от имени продавца и получив от него оплату – 1,95 млн рублей, мужчина обналичил деньги и распорядился ими по своему усмотрению. С учётом того, что ранее мошенник был судим, суд учёл позицию государственного обвинителя относительно вида и назначил ему четыре года колонии общего режима.

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