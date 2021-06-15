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Крупный пожар в Заокском районе: поджигатель получил 9,5 лет строгого режима

Крупный пожар в Заокском районе: поджигатель получил 9,5 лет строгого режима

Мужчину признали виновным в покушении на убийство нескольких человек с особой жестокостью, уничтожении чужого имущества и хранении наркотиков.

В Заокском районе суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который в апреле 2020 года поджег чужой дом, в котором в тот момент находились несколько человек, в том числе малолетняя девочка.
 
Как установило следствие, на ул. Автодорожной в поселке Заокский после пьяной ссоры переросшей в драку преступник сходил домой и вернулся с пластиковой емкостью, в которой был бензин. Он вылил горючую жидкость на ступени многоквартирного дома, где жил его обидчик. Совершив поджог, злоумышленник ушел.
 
 
Напомним, дом выгорел полностью. К счастью, никто из 16-ти жильцов не пострадал. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.
   
Кроме того, 15 апреля при осмотре места происшествия в жилище злоумышленника обнаружили три свертка с наркотическим веществом.
 
Суд признал мужчину виновным: в покушении на убийство нескольких лиц, в том числе малолетнего, совершенном общеопасным способом; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба; приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. 
 
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:27 +4
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Тульская областьЗаокский район
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