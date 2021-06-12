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Пять ТОС Тульской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Пять ТОС Тульской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Победители второго конкурса президентских грантов 2021 года определены 11 июня на заседании Координационного комитета.

Заседание в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

Средства на реализацию своих инициатив в общем объеме 4 162 млн рублей получат 2 144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона. В числе победителей — 19 проектов НКО Тульской области, в том числе 5 проектов территориальных общественных самоуправлений региона.

1. ТОС № 11 микрорайона «Бор» города Алексин Тульской области получит грант в размере 713 382 рублей на реализацию проекта «Досуг без границ». Эти средства позволят создать креативное общественное пространство — установить уличную сцену, приобрести музыкальное оборудование и скамейки концертов, фестивалей, торжественных мероприятий, приобрести пластиковые столы для мастер-классов, выставок-ярмарок.

Арт-площадка станет центром празднования Дня микрорайона «Бор», праздников двора, Дня Тульской области, Международного дня пожилых людей, а также инклюзивного фестиваля детского творчества. Предполагается, что в мероприятиях примет участие около 2 700 человек.

2. Проект «Будем жить и не тужить» ТОС муниципального образования Северное Чернского района «Нива» выиграл грант в размере 498 869 рублей. Планируется создать общественное пространство для проведения мероприятий на свежем воздухе, установить спортивное оборудование: теннисный стол, уличные тренажеры, гимнастический комплекс; организовать зону буккроссинга и проводить оздоровительные, культурные, творческие и развивающие мероприятия для детей на свежем воздухе.

В середине сентября планируется праздничное открытие общественного пространства с выступлением творческих коллективов, выставкой «Дары природы», турниром по шашкам, соревнованиям по настольному теннису и спортивным квестом.

3. Проект «Хомяково 80» представил ТОС «Поселок Хомяково» Зареченского района Тулы. Размер гранта 396 364,25 рублей. В рамках реализации проекта планируется создать условия для проведения культурно-массовых уличных мероприятий для молодежи.

- В целях популяризации культурного наследия России 80-х годов, в трех дворах и на территории частного сектора поселка Хомяково будут проведены мероприятия, которые познакомят современных молодых людей с организацией досуга и бытом подростков и молодежи 80-х годов прошлого века, — указано в описании проекта. — Волонтерами с подростками будут организованы дворовые игры (классики, резиночка, ручеёк, казаки-разбойники, колечко, вышибалы, сломанный телефон). Все это будет сопровождено совместным дворовым чаепитием с лакомствами 80-х (батон с маслом и сахаром, ржаной хлеб с чесноком, растительным маслом и солью) и концертной программой.

4. Проект «Спорт, доступный всем!» представил ТОС деревни Турдей Воловского района. Размер гранта 384 065 рублей. С привлечением средств Фонда планируется создать сквер с зонами для спорта и отдыха для жителей деревни: волейбольно-баскетбольной площадкой, мини — футбольным полем и тренажерным комплексом. Также планируется реконструировать уже имеющуюся детскую площадку, проложить пешеходные дорожки, установить лавочки и урны для мусора, разбить клумбы, посадить большое количество деревьев.

5. Проект-победитель конкурса ТОС «Наш дом» Советского района Тулы называется «Команда нашего двора». Размер гранта 168 398 рублей. Планируется ремонт существующей хоккейной коробки, приобретение и установка хозблока и укрепление материально-технической базы ТОСа для содержания и обслуживания хоккейной коробки, а также проведение спортивного праздника ко Дню Знаний и к Новому году.

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