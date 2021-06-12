Пять ТОС Тульской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

Заседание в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

Средства на реализацию своих инициатив в общем объеме 4 162 млн рублей получат 2 144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона. В числе победителей — 19 проектов НКО Тульской области, в том числе 5 проектов территориальных общественных самоуправлений региона.

1. ТОС № 11 микрорайона «Бор» города Алексин Тульской области получит грант в размере 713 382 рублей на реализацию проекта «Досуг без границ». Эти средства позволят создать креативное общественное пространство — установить уличную сцену, приобрести музыкальное оборудование и скамейки концертов, фестивалей, торжественных мероприятий, приобрести пластиковые столы для мастер-классов, выставок-ярмарок.

Арт-площадка станет центром празднования Дня микрорайона «Бор», праздников двора, Дня Тульской области, Международного дня пожилых людей, а также инклюзивного фестиваля детского творчества. Предполагается, что в мероприятиях примет участие около 2 700 человек.

2. Проект «Будем жить и не тужить» ТОС муниципального образования Северное Чернского района «Нива» выиграл грант в размере 498 869 рублей. Планируется создать общественное пространство для проведения мероприятий на свежем воздухе, установить спортивное оборудование: теннисный стол, уличные тренажеры, гимнастический комплекс; организовать зону буккроссинга и проводить оздоровительные, культурные, творческие и развивающие мероприятия для детей на свежем воздухе.

В середине сентября планируется праздничное открытие общественного пространства с выступлением творческих коллективов, выставкой «Дары природы», турниром по шашкам, соревнованиям по настольному теннису и спортивным квестом.

3. Проект «Хомяково 80» представил ТОС «Поселок Хомяково» Зареченского района Тулы. Размер гранта 396 364,25 рублей. В рамках реализации проекта планируется создать условия для проведения культурно-массовых уличных мероприятий для молодежи.

- В целях популяризации культурного наследия России 80-х годов, в трех дворах и на территории частного сектора поселка Хомяково будут проведены мероприятия, которые познакомят современных молодых людей с организацией досуга и бытом подростков и молодежи 80-х годов прошлого века, — указано в описании проекта. — Волонтерами с подростками будут организованы дворовые игры (классики, резиночка, ручеёк, казаки-разбойники, колечко, вышибалы, сломанный телефон). Все это будет сопровождено совместным дворовым чаепитием с лакомствами 80-х (батон с маслом и сахаром, ржаной хлеб с чесноком, растительным маслом и солью) и концертной программой.

4. Проект «Спорт, доступный всем!» представил ТОС деревни Турдей Воловского района. Размер гранта 384 065 рублей. С привлечением средств Фонда планируется создать сквер с зонами для спорта и отдыха для жителей деревни: волейбольно-баскетбольной площадкой, мини — футбольным полем и тренажерным комплексом. Также планируется реконструировать уже имеющуюся детскую площадку, проложить пешеходные дорожки, установить лавочки и урны для мусора, разбить клумбы, посадить большое количество деревьев.

5. Проект-победитель конкурса ТОС «Наш дом» Советского района Тулы называется «Команда нашего двора». Размер гранта 168 398 рублей. Планируется ремонт существующей хоккейной коробки, приобретение и установка хозблока и укрепление материально-технической базы ТОСа для содержания и обслуживания хоккейной коробки, а также проведение спортивного праздника ко Дню Знаний и к Новому году.