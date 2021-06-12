Поиски 42-летнего мужчины в Туле идут почти месяц

Местонахождение Дениса Уткина из Алексина неизвестно с 19 мая.

Если вы видели пропавшего, звоните по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Аксинья (Наталья) 89534431480.

С собой был серый рюкзак.

Был одет в серую куртку, синюю рубашку, синие джинсы, серые ботинки.