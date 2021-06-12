Поиски 42-летнего мужчины в Туле идут почти месяц
Местонахождение Дениса Уткина из Алексина неизвестно с 19 мая.
Приметы Дениса Владимировича Уткина: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Особые приметы: татуировка на груди.
Был одет в серую куртку, синюю рубашку, синие джинсы, серые ботинки.
С собой был серый рюкзак.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках.
Если вы видели пропавшего, звоните по тел.:
8 (800) 700-54-52 или 112.Инфорг: Аксинья (Наталья) 89534431480.
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