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Поиски 42-летнего мужчины в Туле идут почти месяц

Поиски 42-летнего мужчины в Туле идут почти месяц

Местонахождение Дениса Уткина из Алексина неизвестно с 19 мая.

Приметы Дениса Владимировича Уткина: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Особые приметы: татуировка на груди.

Был одет в серую куртку, синюю рубашку, синие джинсы, серые ботинки.

С собой был серый рюкзак.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках.

Если вы видели пропавшего, звоните по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Аксинья (Наталья) 89534431480.

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вчера, в 22:20 0
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