На улице в Туле мужчина с ножом напал на бывшую сожительницу

Фото: vk.com/overhear.tula

В социальных сетях появилось фото с места нападения на девушку, которое произошло днем 12 июня. По словам очевидца, ее избивал мужчина с ножом в руках. Также автор снимка рассказал, что вызвал полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о случившемся и уточнили, что инцидент произошел рядом с домом №22 по ул. Демьянова в Туле.

По предварительной информации, конфликт между девушкой и ее бывшим сожителем возник на фоне совместного распития алкоголя. Сразу после вызова на место направили наряд полиции. Мужчину задержали и доставили в райотдел.

Помимо повреждений от ударов, у пострадавшей было незначительное ножевое ранение правого бедра. Девушке оказывали медицинскую помощь, но госпитализация ей не потребовалась.

«В отношении мужчины составлен материал, по которому будет приниматься процессуальное решение», - сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.