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На улице в Туле мужчина с ножом напал на бывшую сожительницу
Фото: vk.com/overhear.tula

На улице в Туле мужчина с ножом напал на бывшую сожительницу

Прохожие вызвали полицию и буяна задержали.

В социальных сетях появилось фото с места нападения на девушку, которое  произошло днем 12 июня. По словам очевидца, ее избивал мужчина с ножом в руках. Также автор снимка рассказал, что вызвал полицию. 
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о случившемся и уточнили, что инцидент произошел рядом с домом №22 по ул. Демьянова в Туле.
 
По предварительной информации, конфликт между девушкой и ее бывшим сожителем возник на фоне совместного распития алкоголя. Сразу после вызова на место направили наряд полиции. Мужчину задержали и доставили в райотдел.
 
Помимо повреждений от ударов, у пострадавшей было незначительное ножевое ранение правого бедра. Девушке оказывали медицинскую помощь, но госпитализация ей не потребовалась.
 
«В отношении мужчины составлен материал, по которому будет приниматься процессуальное решение», - сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:10 0
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