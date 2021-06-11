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Две команды из Тульской области сыграют в финале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Две команды из Тульской области сыграют в финале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Игры пройдут в СК «Новое поколение».

Определился состав участников финала МЛБЛ-Центр. В число лучших команд вошли следующие коллективы: «Новомосковск», «Двадцатьпятые» (обе — Тульская область), «Российская сантехника» (Тверь), «Агротех Гарант» (Воронеж), «Слоны» (Ярославль), «Сбербанк» (Рязань), КФ МГТУ (Калуга), «Глория» (Балашиха), Rampant Lions (Кострома), «Буран» (Воронеж) и «Старая школа» (Белгород).

БК «Новомосковск» сыграет 17 июня в 20.00 против белгородской «Старой школы». Соперниками «Двадцатьпятых» станут «Буран» и «Российская сантехника». Матчи состоятся в 11.00 и 14.00 соответственно.

Игры турнира пройдут в УСК «Новое поколение». Вход свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 0
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