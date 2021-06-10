Министр транспорта рассказал о строительстве третьей очереди Восточного обвода и моста через Упу

Также на брифинге шла речь о реконструкции автомобильной дороги Тула – Новомосковск.

10 июня министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на брифинге для СМИ рассказал о ремонте дорог в нашем регионе.

Министр отметил, что в своем ежегодном Послании губернатор Алексей Дюмин уделил особое внимание развитию дорожной отрасли.

Уже начата разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство III очереди Восточного обвода Тулы. Ведется проектирование первого этапа реконструкции автомобильной дороги Тула — Новомосковск.

В этом году администрация Тулы начнет разрабатывать ПСД на строительство моста через Упу.

Для ремонта региональных дорог начали работу 8 асфальтобетонных заводов.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 36 объектов общей протяженностью более 136 км. По словам Родиона Дудника, в этом году к работам приступили с начала апреля: это планировка обочин, демонтаж старых павильонов, фрезерование верхних слоев дорожного покрытия. С 15 апреля началась укладка горячего асфальта.

В рамках государственного задания будет отремонтировано 45 объектов общей протяженностью порядка 242 км региональных дорог.

Кроме того, Тулаавтодор будет выполнять работы по ремонту 176 объектов на местных автомобильных дорогах.

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в нынешнем году выполняются работы по реконструкции сельских дорог на 2 объектах, это:

участок автодороги Лапотково — Ефремов — Большое Минино в Тепло-Огаревском районе (этап 1) протяженностью более 11 км;

участок автодороги Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов в Ефремове протяженностью около 4,5 км.

Также в плане этого года ремонт 5 мостов и реконструкция 7 сооружений. Три объекта будут закончены на 2022 год, а реконструкция моста в Каменском районе будет завершена в 2023 году. С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте Тулаупрадора.

Кроме того, с Министерством транспорта РФ проработан вопрос о выделении в 2021 году 280,5 млн руб. на ремонт Московского и Демидовского путепроводов, а также Баташевского моста в Туле.

Администрация Тулы объявила конкурс для определения подрядчика на строительно-монтажные работы на Баташевскому мосту. Для работ на Московском и Демидовском путепроводах готовится конкурсная документация, до конца июня будут объявлена закупка.

Также в рамках тактических учений военнослужащие построят в регионе 7 мостов. Напомним, с 2018 года они восстановили 19 мостовых сооружений в 10 отдаленных населенных пунктах области.