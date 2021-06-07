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Ремонт на 163 млн: когда и как будут реконструировать Баташевский мост
Фото из архива Myslo.

Ремонт на 163 млн: когда и как будут реконструировать Баташевский мост

Администрация Тулы ищет подрядчика, которому предстоит возвести временный мост, а потом уже – капитальный.

Объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Баташевского моста через реку Тулица. Начальная цена контракта — 163 774 050,50 руб. Источник финансирования работ — городской бюджет.
 
В соответствии с техзаданием работы по реконструкции моста разбиваются на два пусковых комплекса.
 
Первый включает следующие работы:
 
  • устройство временного объезда с временным мостом для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;
  • разборку существующего моста;
  • строительство нового моста с подходами под две полосы движения шириной по 3,5 м;
  • разборку временного моста и подходов к нему.

Второй пусковой комплекс: достройка пролетного строения, переустановка барьерного и перильного ограждения, устройство дорожной одежды на двух дополнительных полосах моста и подходов к нему.

Общий срок выполнения работ – в течение 15 месяцев с момента заключения контракта.

Мост реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
 

Всего же в этом году в Туле должны начать ремонт трех мостовых сооружений: Баташевского моста, Московского и Демидовского путепроводов. По ним уже разработана проектная документация. Совместно с федеральным Минтрансом город выделил на эти объекты 280 млн рублей.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:00 +3
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