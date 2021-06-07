Ремонт на 163 млн: когда и как будут реконструировать Баташевский мост

Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы ищет подрядчика, которому предстоит возвести временный мост, а потом уже – капитальный.

Объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Баташевского моста через реку Тулица. Начальная цена контракта — 163 774 050,50 руб. Источник финансирования работ — городской бюджет . В соответствии с техзаданием работы по реконструкции моста разбиваются на два пусковых комплекса. Первый включает следующие работы: устройство временного объезда с временным мостом для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;

разборку существующего моста;

строительство нового моста с подходами под две полосы движения шириной по 3,5 м;

разборку временного моста и подходов к нему. Второй пусковой комплекс: достройка пролетного строения, переустановка барьерного и перильного ограждения, устройство дорожной одежды на двух дополнительных полосах моста и подходов к нему. Общий срок выполнения работ – в течение 15 месяцев с момента заключения контракта. Мост реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего же в этом году в Туле должны начать ремонт трех мостовых сооружений: Баташевского моста, Московского и Демидовского путепроводов. По ним уже разработана проектная документация. Совместно с федеральным Минтрансом город выделил на эти объекты 280 млн рублей.