Фото из архива Myslo.
Ремонт на 163 млн: когда и как будут реконструировать Баташевский мост
Администрация Тулы ищет подрядчика, которому предстоит возвести временный мост, а потом уже – капитальный.
Объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Баташевского моста через реку Тулица. Начальная цена контракта — 163 774 050,50 руб. Источник финансирования работ — городской
бюджет.
В соответствии с техзаданием работы по реконструкции моста разбиваются на два пусковых комплекса.
Первый включает следующие работы:
- устройство временного объезда с временным мостом для обеспечения проезда транспорта и прохода пешеходов на период реконструкции;
- разборку существующего моста;
- строительство нового моста с подходами под две полосы движения шириной по 3,5 м;
- разборку временного моста и подходов к нему.
Второй пусковой комплекс: достройка пролетного строения, переустановка барьерного и перильного ограждения, устройство дорожной одежды на двух дополнительных полосах моста и подходов к нему.
Общий срок выполнения работ – в течение 15 месяцев с момента заключения контракта.
Мост реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Всего же в этом году в Туле должны начать ремонт трех мостовых сооружений: Баташевского моста, Московского и Демидовского путепроводов. По ним уже разработана проектная документация. Совместно с федеральным Минтрансом город выделил на эти объекты 280 млн рублей.
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