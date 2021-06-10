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В Маслово от удара молнии загорелся дом: сотрудники Росгвардии спасли женщину с ребенком
Видео Управления Росгвардии по Тульской области.

В Маслово от удара молнии загорелся дом: сотрудники Росгвардии спасли женщину с ребенком

Никто не пострадал.

Ранее Myslo рассказывал, что в Маслово на улице Ландышевой от удара молнии загорелась крыша частного дома. Спустя сутки стали известны подробности происшествия.

В Управлении Росгвардии по Тульской области рассказали, что сотрудники вневедомственной охраны ведомства из горящего дома эвакуировали женщину с ребенком.

– Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники экипажа вневедомственной охраны заметили клубы дыма в одном из частных домов. Подъехав к нему, они увидели, что возгорание произошло на чердаке. Росгвардейцы немедленно сообщили о произошедшем дежурному, который вызвал на место сотрудников МЧС, а затем поспешили вывести из дома жильцов, — сообщили в ведомстве.

Сержант полиции Артем Паничев и младший сержант полиции Александр Силаев эвакуировали женщину и ее восьмилетнюю дочь. Никто из них не пострадал. До приезда пожарных росгвардейцы пытались потушить пожар подручными средствами.

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