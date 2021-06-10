Безработный узловчанин попался на краже батареи

Кроме этого, 18-летний ранее судимый гражданин утащил из квартиры потерпевшего пылесос.

В Узловой полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 35-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его квартиры украли батарею и пылесос. Ущерб от кражи составил 14 500 рублей.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный ранее судимый молодой человек. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».